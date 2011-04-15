Дайджест газеты "Коммерсант" от 21 декабря 2017 года



ОТХОДЫ ВЫСТАВИЛИ НА ПРОДАЖУ

ПОПРАВКИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РАЗРЕШАЮТ РЕАЛИЗАЦИЮ МУСОРА ДОМОХОЗЯЙСТВАМИ





Депутаты одобрили во втором чтении поправки в закон об отходах, позволяющие без лицензии заниматься накоплением отходов магазинам и домохозяйствам. Так, последние смогут напрямую продавать вторсырье, а производители товаров с помощью ритейлеров получат возможность наладить систему специализированного сбора. Средства экологического сбора теперь пойдут на создание мощностей по утилизации, а терсхемы по обращению с отходами станут обязательными для региональных операторов. Но закон об отходах все равно требует новых уточнений, настаивают представители бизнеса.





ГЕНПРОКУРАТУРА НАПОМНИТ СТУДЕНТАМ О ПРАВАХ ПРИЗЫВНИКОВ

ТРЕТЬ РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ ГОТОВА СЛУЖИТЬ, НО НЕ СЧИТАЕТ ЭТО СВОИМ ДОЛГОМ





Более 20% российских студентов сталкивались с неправомерным принудительным призывом в армию - таковы результаты опроса фонда социальной помощи молодежи "Студфонд" среди 3,5 тыс. человек. Авторы исследования обращают внимание на то, что призывники недостаточно осведомлены о нормах законодательства и собственных правах. В Генпрокуратуре (ГП) поддержали предложение фонда о повышении охвата информирования призывников, а в Военной прокуратуре РФ сообщили: во время текущего призыва работают 172 консультационно-правовых пункта, куда могут обратиться за правовой помощью призывники и их родственники.





РЕСТОРАНЫ НЕ ПОПАЛИ ПОД РАЗДАЧУ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА АВТОРИЗАЦИЮ В WI-FI ОСТАВИЛИ НА ОПЕРАТОРАХ СВЯЗИ





Рестораны и отели не обязаны отвечать за идентификацию пользователей Wi-Fi, это сфера операторов связи, разъяснили участникам рынка в Минкомсвязи. Заведения общепита, жалующиеся на "административное давление" со стороны проверяющих органов, надеются, что такое толкование снимет с них риски подвергнуться штрафам. Закон об обязательной авторизации в Wi-Fi пока соблюдается не слишком строго: Роскомнадзор в 2017 году обнаружил нарушения в 7% проверенных точек.





ВЗЫСКАТЕЛЯМ ОГРАНИЧАТ РЕКЛАМУ

ФАС ВЗЯЛАСЬ ЗА СЕРЫХ КОЛЛЕКТОРОВ



Жалобы коллекторов на незаконную рекламу услуг по взысканию просроченной задолженности начали приносить результаты. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) впервые возбудила дело по признакам нарушения законодательства о рекламе в отношении компаний, предоставляющих услуги по взысканию долгов населения, но не состоящих в реестре Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Эксперты отмечают, что вмешательство ФАС может оказаться эффективным. "Яндекс" уже начал запрашивать у рекламодателей подтверждение присутствия в реестре.





КИТАЙСКИЕ ГРУЗОВИКИ ВЫЕЗЖАЮТ В СИБИРЬ

BEIBEN TRUCKS СОБИРАЕТСЯ НАЧАТЬ СБОРКУ В РФ



Новосибирская "Скоми Авто" вместе с китайской корпорацией Norinco G планирует в 2018 году начать строительство автосборочного завода в Новосибирской области. Инвестиции в проект крупноузловой сборки мощностью до 1,5 тыс. грузовиков составят $17 млн. Эксперты отмечают, что спрос на коммерческий сегмент будет расти, но сомневаются, что китайская сборка в РФ сможет конкурировать с лидерами рынка.





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"AK&M" от 21.12.2017