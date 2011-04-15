Повтор! Инфляция в РФ четвёртую неделю подряд остаётся на уровне 0.1%

Инфляция в РФ за период с 12 по 18 декабря 2017 года составила 0.1%, с начала года - 2.4%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



За прошедшую неделю цены на куриные яйца выросли на 1.2%, рыбу мороженую, колбасу полукопченую, масло сливочное, молоко, сметану, творог, маргарин, пшено и печенье - на 0.2-0.4%. Одновременно цены на крупу гречневую снизились на 1%, сахар-песок - на 0.8%, кур и водку - на 0.2%. Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1.8%, в том числе на помидоры и огурцы - 7.8% и 4.9% соответственно.



Цены на бензин выросли на 0.4%, на дизельное топливо - на 0.6%.





"AK&M" от 20.12.2017