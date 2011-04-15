Дайджест газеты "Ведомости" от 21 декабря 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 21 декабря 2017 года.





ЧТО БУДЕТ С ЗАРПЛАТАМИ В 2018 ГОДУ?



Российские компании не планируют в следующем году значительно повышать зарплаты сотрудникам. Они экономят, т.к. не видят предпосылок для роста бизнеса.



Большинство закладывают в бюджет индексацию не более 4%-6%. А чуть более трети компаний (33%) либо ещё не определились с размером индексации, либо не планируют повышать зарплаты вовсе. И это гораздо более скромные планы, чем те, что были у компаний еще в 2016 г.





ЧИСЛО РОССИЯН, УВЕРЕННЫХ В ОСОБОЙ РОЛИ РУССКОГО НАРОДА В МИРОВОЙ ИСТОРИИ ДОСТИГЛО, МАКСИМУМА ЗА ВСЕ ВРЕМЯ ИССЛЕДОВАНИЙ





Так считают 64% россиян, говорится в исследовании "Левада-Центра". О том, что русские такой же народ, как другие, думают 32%. В данных по сравнению с 1992 годом произошли кардинальные перемены - тогда лишь 13% говорили о том, что русские имеют особое значение в мировой истории. Максимума также достигло число россиян, считающих, что Россия является великой державой - так думают 72% россиян, год назад об этом говорили 64%.





ДОСРОЧНЫЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В КАТАЛОНИИ НЕ РАЗРЕШАТ ОСТРЕЙШИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС В ИСПАНИИ





Досрочные парламентские выборы в Каталонии не разрешат острейший политический кризис в Испании, считают эксперты.



В четверг в Каталонии пройдут внеочередные парламентские выборы, на проведении которых настоял Мадрид после крупнейшего за несколько десятилетий политического кризиса в Испании. 1 октября в этой автономии прошел референдум о независимости, на котором за отделение от Испании отдали голоса 90% избирателей, пришедших на избирательные участки. Конституционный суд Испании не признал результаты голосования.



Шансы сторонников и противников независимости Каталонии накануне выборов примерно равны.





ТРАНЗИТ С КИТАЙСКИМ АКЦЕНТОМ



Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложили Китаю для совместного финансирования 38 транспортных проектов.



Об этом сообщила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) по итогам декабрьской встречи руководителей транспортных ведомств государств - членов ЕАЭС. Российской стороной в список включено 11 инфраструктурных проектов, уточняет представитель Минтранса.



Предложенные проекты нужны для сопряжения ЕАЭС и "Экономического пояса Шелкового пути" (ЭПШП) в рамках китайской инициативы "Один пояс - один путь". Основная идея - наладить сквозную логистику между Китаем, ЕАЭС и Евросоюзом и по сопутствующим маршрутам, дополняющим основные транспортные коридоры Евразии: Западная Европа - Западный Китай, Север - Юг, Восток - Запад и Северный морской путь, поясняется в сообщении ЕЭК.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 20.12.2017