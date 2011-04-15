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21/12/2017
11:40

Продажи новых электромобилей в России в январе-ноябре выросли на 30%

Объём рынка новых легковых электромобилей в России в январе-ноябре 2017 года составил 82 единицы, что на 30% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

Самым популярным электрокаром в России сейчас является Tesla, на долю которой приходится почти 70% от общего объёма рынка. За 11 месяцев россияне приобрели 56 электрокаров Tesla, в том числе 42 кроссовера Model X и 14 седанов Model S.

Кроме того, за этот период россияне приобрели 22 электрокара Nissan Leaf, три новых Renault Twizy и один Mitsubishi i-MiEV.



"AK&M" от 21.12.2017
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