Компания Renault Россия начала поставки беспилотных транспортных средств для промышленного производства (AGV). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Renault Россия.



Транспортные средства, разработанные и изготовленные инженерами Московского завода Renault, предназначены для автоматизированной транспортировки комплектующих и деталей со складов и участков подсборки на конвейер.



Беспилотные транспортные средства для промышленного производства обладают высоким уровнем локализации, который превышает 50%. Первая партия из 12-ти AGV была отправлена на завод в Ижевске.



Старт проекту автоматизации логистики и развития AGV на Московском заводе Renault был дан в 2015 году запуском 10-ти транспортных средств в цехах сварки и сборки. Первоначально использовались устройства иностранного производства, однако затем, в связи с производственной необходимостью, было принято решение о разработке собственных беспилотных транспортных средств.



В 2016 году инженеры техобслуживания Renault Россия начали разработку локальной технологии AGV с целью максимальной адаптации к потребностям Московского завода Renault. Тогда же проект был успешно реализован, и первое AGV собственного производства было принято в эксплуатацию.



Несомненными преимуществами российских AGV являются способность ротации на 360°, увеличенная грузоподъёмность - до 1.25 т, возможность преодолевать глубокий рельеф покрытия и незначительные препятствия, а также программный код, с помощью которого транспортное средство следит за другими AGV на маршруте - они пропускают друг друга по заданному алгоритму. Дополнительно устройство может быть переориентировано на любой маршрут максимум за 20 минут.



Сейчас на Московском заводе Renault функционируют в общей сложности более 90 AGV, к концу года планируется довести их число до 110-ти.



Проект по разработке и производству беспилотных транспортных средств для нужд производства отражает стремление Renault Россия к развитию локализации в различных областях, в том числе в сфере инновационного промышленного производства.



Французский автоконцерн Renault является одним из ведущих европейских автопроизводителей. После приобретения в 1999 году румынской компании-автопроизводителя Dacia, а затем (в 2000 году) - действующих активов южнокорейского предприятия Samsung Motors - группа Renault оперирует тремя марками: Renault, Dacia и Samsung. Компания Renault s.a.s. владеет 82.45% акций Alliance Rostec Auto B.V. которому принадлежит 64.6% акций ПАО "АвтоВАЗ".



Группа Renault в январе-октябре 2017 года увеличила продажи автомобилей на территории РФ на 18% до 108.754 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Рыночная доля компании за этот период достигла рекордного значения - 8.5% (+0.5 п.п).



Консолидированная выручка группы Renault за девять месяцев 2017 года увеличилась на 16.9% до 41.755 млрд евро с 35.731 млрд евро за аналогичный период 2016 года. В III квартале 2017 года выручка группы Renault увеличилась на 15.9% до 12.218 млрд евро с 10.546 млрд евро за аналогичный период 2016 года. Без учёта влияния консолидации ПАО "АвтоВАЗ", выручка группы выросла на 9.8% до 11.584 млрд евро.







"AK&M" от 21.12.2017