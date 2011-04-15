Газпром и CNPC в 2018 году рассчитывают подписать контракт на поставку газа с Дальнего Востока России в Китай

Глава ПАО "Газпром" Алексей Миллер и председатель совета директоров CNPC Ван Илинь подписали соглашение об основных условиях поставок природного газа с Дальнего Востока России в Китай. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Документ определяет основные параметры будущих поставок: объем поставок, срок действия контракта, срок начала поставок, период наращивания объемов, пункт пересечения границы. Стороны намерены выйти на подписание контракта в 2018 году.



Стороны также заключили координационное соглашение - приложение к договору купли-продажи природного газа по "восточному" маршруту. В соглашении, в частности, указаны условия взаимодействия сторон и порядок учета газа при осуществлении поставок.



"Сегодня мы заложили основу для создания еще одного трубопроводного маршрута поставок российского газа в Китай. Проект расширит возможности для удовлетворения растущего спроса на газ на китайском рынке", - сказал А.Миллер.



Напомним, что 21 мая 2014 года Газпром и CNPC подписали 30-летний договор купли-продажи российского газа по "восточному" маршруту (по газопроводу "Сила Сибири"). Документ предполагает поставку в КНР 38 млрд куб. м газа в год. Ожидается, что поставки начнутся 20 декабря 2019 года.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам компании, по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 37% до 226 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3. 21 трлн руб.



"AK&M" от 21.12.2017