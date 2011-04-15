Наблюдательный совет АЛРОСА 23 декабря рассмотрит вопрос о продаже газовых активов

Наблюдательный совет АК "АЛРОСА" 22 декабря рассмотрит вопрос о продаже 100% акций "Маретиом Инвестментс Лимитед" и 100% акций "Веларион Инвестментс Лимитед". Об этом сообщается в материалах АЛРОСА.



Акции планируется продать единым лотом на открытом аукционе по цене не ниже рыночной, определённой на основании отчёта об оценке, подготовленного независимым оценщиком.



По данным СМИ, на балансе данных компаний находятся газовые активы АК "АЛРОСА" - "Геотрансгаз" и "Уренгойская газовая компания".



АЛРОСА консолидировала Геотрансгаз и УГК в 2012 году, сумма сделки составила $1.037 млрд. В сентябре 2013 года ПАО "НК "Роснефть" подписало соглашение о покупке газовых активов у АЛРОСА за $1.38 млрд, однако сделка не состоялась.



АК "АЛРОСА" (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Чистая прибыль компании "АЛРОСА" в первом полугодии 2017 года упала на 46% до 48.9 млрд руб. с 90.4 млрд руб. годом ранее. Выручка компании составила 155.6 млрд руб. по сравнению с 186.7 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA достиг 72.8 млрд руб., чистый денежный поток - 50.3 млрд руб.











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