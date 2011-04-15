Роснефть начала добычу газа в рамках проекта Zohr в Египте

НК "Роснефть" в составе международного консорциума начала добычу газа в рамках проекта по разработке месторождения Zohr. Проект реализуется на условиях концессии совместно с итальянской Eni S.p.A (60%) и британской BP (10%), сообщается на сайте Роснефти.



Комментируя запуск проекта, главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин сказал: "Реализация проекта такого масштаба совместно с зарубежными партнерами позволит "Роснефти" увеличить опыт в освоении шельфовых месторождений и укрепить свои позиции на стратегически важных рынках Европы и Ближнего Востока в качестве энергетической Компании мирового масштаба".



В 2020 году общая добыча газа на месторождении составит до 28 млрд куб. м.



Zohr - крупнейшее газовое месторождение в Средиземном море. Его геологические запасы оцениваются в 850 млрд куб м. Месторождение было открыто в 2015 году.



9 октября 2017 года Роснефть закрыла сделку по приобретению у итальянской Eni S.p.A 30% в концессионном соглашении на разработку месторождения Zohr.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами "Роснефти" на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по РСБУ за 9 месяцев 2017 года составила 102.3 млрд руб., что в 4.3 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. Выручка в отчётный период увеличилась на 15% до 3.265 трлн руб. Себестоимость продаж увеличилась на 21.9% до 2.501 трлн руб.



Чистая прибыль Роснефти по МСФО за девять месяцев 2017 года составила $2 млрд, что соответствует показателю за аналогичный период прошлого года. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличилась на 43.7% до $76.3 млрд с $53.1 млрд. Показатель EBITDA вырос на 28.1% до $17.3 млрд.





"AK&M" от 21.12.2017