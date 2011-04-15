Акрон планирует выплатить дивиденды в размере 4.5 млрд руб.

Совет директоров ПАО "Акрон" на заседании 21 декабря 2017 года рекомендовал внеочередному собранию акционеров 12 января 2018 года выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 112 руб. на одну акцию. Об этом говорится в сообщении Акрона.



Общий объём средств, направляемых на дивиденды, составит 4.5 млрд руб.



Дивиденды планируется выплатить за счёт нераспределённой прибыли компании по результатам прошлых лет.



Совет директоров предложил установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 23 января 2018 года.



Группа "Акрон" - один из ведущих вертикально-интегрированных производителей минеральных удобрений в России и мире. Химические предприятия Группы расположены в Великом Новгороде (ПАО "Акрон") и Смоленской области (ПАО "Дорогобуж"). Группа ведет собственную добычу фосфатного сырья в Мурманской области (АО "СЗФК") и реализует проект по разработке калийного месторождения в Пермском крае (ЗАО "ВКК"), имеет собственную транспортно-логистическую инфраструктуру, включающую три портовых терминала на Балтике, и сбытовые сети в России и Китае. Дочерняя компания ПАО "Акрон" - North Atlantic Potash Inc. (NAP) - владеет разрешениями на геологические изыскания на 11 участках месторождения калийных солей Прерии Эвапорит в провинции Саскачеван (Канада). Акрон также владеет миноритарным пакетом акций (19.8%) в польской компании Grupa Azoty, одном из крупнейших производителей химической продукции в Европе.



Чистая прибыль Акрона по МСФО за 9 месяцев 2017 года упала до 10.135 млрд руб. с 21.423 млрд руб. годом. Выручка составила 69.289 млрд руб., что на 4% выше результата за аналогичный период 2016 года - 66.785 млрд руб.







"AK&M" от 21.12.2017