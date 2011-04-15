Нефть будет способствовать покупкам

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон. Основным поводом к покупкам станет ситуация на рынке энергоносителей, где, на фоне данных Минэнерго США по запасам углеводородов, нефть марки Brent поднялась в район $64.5 за баррель. При этом динамика внешних фондовых площадок окажется сдерживающим фактором для "быков". Так, по итогам торгов среды в США индексы Dow Jones и S&P500 потеряли порядка 0.1%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней предыдущего закрытия. На торгах в Азии вновь наблюдается разнонаправленная динамика: японский Nikkei225 теряет 0,1%, китайский Shanghai Composite растет на 0.5%. Об этом говорится в комментарии старшего аналитика ИК "Фридом Финанс" Богдана Зварича.



В сложившихся обстоятельствах аналитики ожидают активизации покупок в российских акциях в начале торгов, несмотря на то, что в последние сессии рынок больше внимания уделял негативным факторам. Теперь же игрокам будет сложно проигнорировать подъем рынка энергоносителей. Плюс к этому, близость поддержки, расположенной на уровне 2100 пунктов, станет дополнительным фактором в пользу "быков". В результате уже в начале дня индекс Московской биржи может оттолкнуться от этого уровня и отыграть большую часть потерь предыдущей сессии. С открытия Европы, где аналитики ожидают восстановления основных индексов после падения днем ранее, позиции покупателей на нашем рынке могут укрепиться.



Также нельзя исключать попыток продолжения подъема рынка энергоносителей, что позволит нефти марки Brent сделать еще один шаг к максимумам года и позволит нашим акциям продолжить восстановление. Во второй половине торгов внимание инвесторов переключится на новости из США, где сегодня будет опубликован большой блок важной макроэкономической статистики. Так, в 16.30 MSK выйдут данные по заявкам на пособие по безработице, пересмотру ВВП страны за третий квартал и индексу деловой активности ФРБ Филадельфии, в 18.00 выйдет индекс опережающих индикаторов. Статистика может оказать существенное влияние на настроения инвесторов на мировых площадках и определить динамику российского рынка в последние часы торгов.



На валютной секции Московской биржи в начале дня аналитики ожидают некоторого укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. И если в рамках вчерашней вечерней сессии игроки проигнорировали рост цен на нефть, то сегодня с дополнительной поддержкой со стороны налогового периода у российской валюты есть все шансы на рост.



Так, аналитики ожидают, что уже в первые часы доллар может отступить в район 58.5-58.6 руб., после чего давление на американскую валюту сохранится. В результате она продолжит осторожное снижение в сторону поддержки, расположенной на уровне 57.5 руб. Данный уровень выступает нижней границей широкого коридора консолидации, а в случае его пробоя доллару будет открыта дорога к годовым минимумам.



"AK&M" от 21.12.2017