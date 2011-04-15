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21/12/2017
10:48

У рубля мало пространства для маневра

На торгах среды рубль едва заметно укрепился против доллара, продолжив отступать в паре с евро, который достиг 2-недельных максимумов против американской валюты. Пара доллар/рубль топталась в тесном диапазоне на фоне противодействующих факторов и завершила торги с незначительным понижением. Евро/рубль продолжила подбираться к отметке 70 руб. Об этом говорится в комментарии аналитика ГК "ИнстаФорекс" Игоря Ковалева.

На стороне рубля играют несколько факторов, в том числе рост цен на нефть, сохраняющийся спрос на ОФЗ и налоговый период. С другой стороны, у доллара появился повод для радости - закон о налоговой реформе наконец-то одобрен. Также против рубля сейчас действуют выплаты корпораций по внешним долгам. В тоге пара так и не смогла определиться с приоритетами, снова отдав предпочтение привычному диапазону.

Однако в краткосрочной перспективе рубль все же может показать дальнейшее укрепление в паре с долларом. После закрытия российского рынка нефть Brent превысила отметку 64, ускорив подъем на неплохом отчете Минэнерго США, отразившем масштабное сокращение запасов нефти и незначительный прирост добычи. На старте сессии четверга под влиянием нефтяного фактора пара доллар/рубль может снова нацелиться на поддержку в области 58.50 руб., но из-за низкой торговой активности и ряда противодействующих факторов этот уровень вряд ли будет пройден. Поддержку доллару может оказать финальный ВВП за третий квартал, который ожидается на высоком уровне.


"AK&M" от 21.12.2017
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