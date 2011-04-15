Цены на нефть пытаются развить позитивную динамику. Накануне контракты перешли к уверенному росту после выхода данных от Минэнерго США. Об этом говорится в обзоре Nordea.



Статистика отразила снижение запасов сырой нефти на 6.5 mn bbl, что превзошло ожидания аналитиков (-3 mn bbl) и данные от API (-5.2 mn bbl). Снижение наблюдается 5 неделю к ряду, а уровень запасов сократился до минимальных отметок с марта 2015г. Помимо этого, фактический рост запасов бензина (+1.2 mn bbl) оказался менее прогнозных (+2.0 mn bbl от API). В тоже время данные об очередном рекорде по уровню добычи нефти (+9 k bbl/d до 9.789) рынок предпочел игнорировать.



Определенный вклад в динамику цен на "черное золото" также вносит локальное ослабление позиций долларом США и остановка трубопровода Fortis. В то же время рассчитывать на дальнейший заметный рост, по мнению аналитиков, пока преждевременно. Рост американской добычи неизбежно проявит себя и найдет отражение в настроениях рынка. Краткосрочно Brent $63-65/bbl.





"AK&M" от 21.12.2017