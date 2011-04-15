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21/12/2017
12:10

Цены на нефть пытаются развить позитивную динамику

Цены на нефть пытаются развить позитивную динамику. Накануне контракты перешли к уверенному росту после выхода данных от Минэнерго США. Об этом говорится в обзоре Nordea.

Статистика отразила снижение запасов сырой нефти на 6.5 mn bbl, что превзошло ожидания аналитиков (-3 mn bbl) и данные от API (-5.2 mn bbl). Снижение наблюдается 5 неделю к ряду, а уровень запасов сократился до минимальных отметок с марта 2015г. Помимо этого, фактический рост запасов бензина (+1.2 mn bbl) оказался менее прогнозных (+2.0 mn bbl от API). В тоже время данные об очередном рекорде по уровню добычи нефти (+9 k bbl/d до 9.789) рынок предпочел игнорировать.

Определенный вклад в динамику цен на "черное золото" также вносит локальное ослабление позиций долларом США и остановка трубопровода Fortis. В то же время рассчитывать на дальнейший заметный рост, по мнению аналитиков, пока преждевременно. Рост американской добычи неизбежно проявит себя и найдет отражение в настроениях рынка. Краткосрочно Brent $63-65/bbl.


"AK&M" от 21.12.2017
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