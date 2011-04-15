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21/12/2017
12:40

Кабмин утвердил план по развитию производства малотоннажной химии

Правительство РФ утвердило план по развитию производства малотоннажной химии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

План направлен на совершенствование механизмов государственного регулирования развития производств малотоннажной химии в России.

Предусматривается сокращение импорта и рост внутреннего производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции, создание необходимых условий для формирования и развития современных производств малотоннажной химии, способных конкурировать на внутреннем и мировом рынках.

Планом, в частности, определены девять приоритетных продуктовых направлений в рамках развития малотоннажной химической продукции на период до 2030 года.

"Дорожная карта" включает 13 позиций, объединённых в шесть групп: опережающее развитие продуктов и технологий, стимулирование создания производств малотоннажной и среднетоннажной химической продукции, стимулирование внутреннего спроса, совершенствование системы стандартизации, поддержка экспорта, мониторинг и прогноз.

Планом также предусмотрено внесение изменений в ряд нормативных правовых актов Правительства России и в Стратегию развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года.

В настоящее время на долю производства малотоннажной химической продукции в России приходится не более 10-15% общего объёма производства химической продукции, тогда как в развитых странах она составляет 40% и более. Спрос на малотоннажную химическую продукцию в значительной степени удовлетворяется за счёт импорта, по многим стратегически важным продуктам зависимость от импорта доходит до 100%.

Среднегодовой оборот российского рынка малотоннажной и среднетоннажной химической продукции с 2014 года по 2016 год составил около 300 млрд руб.


"AK&M" от 21.12.2017
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