Кабмин утвердил план по развитию производства малотоннажной химии

Правительство РФ утвердило план по развитию производства малотоннажной химии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



План направлен на совершенствование механизмов государственного регулирования развития производств малотоннажной химии в России.



Предусматривается сокращение импорта и рост внутреннего производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции, создание необходимых условий для формирования и развития современных производств малотоннажной химии, способных конкурировать на внутреннем и мировом рынках.



Планом, в частности, определены девять приоритетных продуктовых направлений в рамках развития малотоннажной химической продукции на период до 2030 года.



"Дорожная карта" включает 13 позиций, объединённых в шесть групп: опережающее развитие продуктов и технологий, стимулирование создания производств малотоннажной и среднетоннажной химической продукции, стимулирование внутреннего спроса, совершенствование системы стандартизации, поддержка экспорта, мониторинг и прогноз.



Планом также предусмотрено внесение изменений в ряд нормативных правовых актов Правительства России и в Стратегию развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года.



В настоящее время на долю производства малотоннажной химической продукции в России приходится не более 10-15% общего объёма производства химической продукции, тогда как в развитых странах она составляет 40% и более. Спрос на малотоннажную химическую продукцию в значительной степени удовлетворяется за счёт импорта, по многим стратегически важным продуктам зависимость от импорта доходит до 100%.



Среднегодовой оборот российского рынка малотоннажной и среднетоннажной химической продукции с 2014 года по 2016 год составил около 300 млрд руб.





"AK&M" от 21.12.2017