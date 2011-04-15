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21/12/2017
13:25

Газпром может завершить 2017 год с отрицательным свободным денежным потоком из-за роста инвестиций в трубопроводы

Газпром может завершить 2017 год с отрицательным свободным денежным потоком из-за роста инвестиций в трубопроводы. Об этом свидетельствует интервью замглавы Газпрома Андрея Круглова корпоративному журналу компаниии.

"В связи с необходимостью запуска трех стратегических инвестиционных проектов Газпрома - "Сила Сибири", "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" до 2020 года - мы ожидаем увеличение объёма инвестиций Группы "Газпром" во второй половине 2017 года. Получение позитивного свободного денежного потока по итогам 2017 года будет объективно очень сложной задачей", - сказал топ-менеджер компании.

По его словам, финальная цифра будет также зависеть от динамики движения оборотного капитала по Группе "Газпром" до конца 2017 года.

По итогам 2016 года, Газпром получил положительный свободный денежный поток в размере $3 млрд.

Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.

Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.

Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам компании, по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 37% до 226 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.21 трлн руб.

"AK&M" от 21.12.2017
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