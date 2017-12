Газпром прогнозирует рост выручки в 2017 году на 5% в рублёвом выражении. Об этом сообщил заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Андрей Круглов в интервью корпоративному журналу.



"С учётом ожидаемого восстановления среднегодовой цены на нефть, цен на газ на европейском рынке, рекордных объёмов продаж газа в Европу, а также уверенного роста объёмов добычи нефти мы ожидаем в 2017 году увеличения выручки в рублёвом эквиваленте примерно на 5% по отношению к 2016 году", - сообщил топ-менеджер компании.



По его словам, рост показателя EBITDA в рублёвом выражении может составить порядка 10-15%. Рентабельность по EBITDA по итогам 2017 года, по прогнозам компании, сохранится вблизи уровня 2016 года - в диапазоне 20-25%.



"Объём чистой прибыли в настоящий момент прогнозировать очень сложно в связи с высокой подверженностью влиянию курсовых разниц, размер которых существенно зависит от значений курсов валют на последнюю отчётную дату года. В 2016 году укрепление рубля значительно увеличило "бумажную компоненту" чистой прибыли, что способствовало росту данного показателя. В нынешнем году предпосылок к этому гораздо меньше", - сообщил А.Круглов.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам компании, по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 37% до 226 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.21 трлн руб.



"AK&M" от 21.12.2017