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21/12/2017
13:31

Кабмин вносит в Госдуму законопроект, разрешающий платить налоги через МФЦ

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму, законопроекта, направленного на совершенствование налогового администрирования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Законопроектом предлагается установить возможность уплаты налогов и других платежей, предусмотренных Налоговым кодексом, через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), в которых в соответствии с решением высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Федерации организована возможность приёма от физических лиц денежных средств в счёт уплаты таких платежей и их перечисление в бюджетную систему Российской Федерации.

При этом предусматривается ответственность МФЦ, организаций федеральной почтовой связи и местных администраций за своевременность перечисления платежей.

Предлагается также ввести институт "специальных авансовых взносов", которые физические лица могут добровольно перечислять в бюджетную систему в счёт уплаты ими предстоящих платежей по транспортному налогу, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.

В соответствии с законопроектом, в случаях ошибочного указания в платёжных документах счёта Федерального казначейства должна быть обеспечена возможность уточнения платежей.

Налоговым органам предлагается предоставить полномочия по самостоятельному уточнению платежей при обнаружении ими допущенных плательщиками ошибок в платёжных документах.


"AK&M" от 21.12.2017
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