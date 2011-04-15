Кабмин вносит в Госдуму законопроект, разрешающий платить налоги через МФЦ

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму, законопроекта, направленного на совершенствование налогового администрирования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



Законопроектом предлагается установить возможность уплаты налогов и других платежей, предусмотренных Налоговым кодексом, через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), в которых в соответствии с решением высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Федерации организована возможность приёма от физических лиц денежных средств в счёт уплаты таких платежей и их перечисление в бюджетную систему Российской Федерации.



При этом предусматривается ответственность МФЦ, организаций федеральной почтовой связи и местных администраций за своевременность перечисления платежей.



Предлагается также ввести институт "специальных авансовых взносов", которые физические лица могут добровольно перечислять в бюджетную систему в счёт уплаты ими предстоящих платежей по транспортному налогу, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.



В соответствии с законопроектом, в случаях ошибочного указания в платёжных документах счёта Федерального казначейства должна быть обеспечена возможность уточнения платежей.



Налоговым органам предлагается предоставить полномочия по самостоятельному уточнению платежей при обнаружении ими допущенных плательщиками ошибок в платёжных документах.





"AK&M" от 21.12.2017