Ключевая задача - сделать ипотеку доступной более чем для 50% семей, М.Мень

Приоритетом развития сферы ипотечного кредитования на ближайшие годы станет для Минстроя России обеспечение её доступности более чем для 50% российских семей. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень в своём докладе по жилищной стратегии на заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам 20 декабря, говорится в сообщении пресс-службы министерства.



Министр уточнил, что данное повышение спроса на жилье важно для планируемого увеличения объёмов жилищного строительства до 120 млн кв. м в год к 2025 году. По состоянию на 1 декабря 2017 года введено 60.4 млн кв. м жилья.



Созданная система ипотечного кредитования работает весьма эффективно. "Объёмы выдачи ипотеки увеличились с поправкой на инфляцию в 33 раза - с 18 млрд 500 млн в 2004 году до прогнозируемых 2 трлн руб. в 2017 году. Мало какая отрасль может продемонстрировать такую впечатляющую динамику", - отметил М.Мень.



Глава Минстроя также обратил внимание на то, что качество ипотечного портфеля находится на достаточно высоком уровне. "Доля ипотечных кредитов, платежи по которым просрочены на 90 дней и более, не превышает 2.35% - это показатель на уровне стран, где ипотека имеет многолетнюю историю. Для сравнения: для потребительских кредитов этот показатель составляет 12.4%", - пояснил министр.



М.Мень добавил, что столь высокое качество ипотечного портфеля говорит о том, что рост рынка ипотеки происходит сбалансировано, нет предпосылок для ипотечного кризиса, какой наблюдался в США в 2007-2010 годах. "Правительство продолжает контролировать развитие этого рынка", - заключил он.



Вопрос государственно политики в области стратегических решений на рынке жилой недвижимости будет рассмотрен на XVI Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России", которая состоится 26 января 2018 года.



"AK&M" от 21.12.2017