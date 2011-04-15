Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

21/12/2017
14:11

Ключевая задача - сделать ипотеку доступной более чем для 50% семей, М.Мень

Приоритетом развития сферы ипотечного кредитования на ближайшие годы станет для Минстроя России обеспечение её доступности более чем для 50% российских семей. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень в своём докладе по жилищной стратегии на заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам 20 декабря, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Министр уточнил, что данное повышение спроса на жилье важно для планируемого увеличения объёмов жилищного строительства до 120 млн кв. м в год к 2025 году. По состоянию на 1 декабря 2017 года введено 60.4 млн кв. м жилья.

Созданная система ипотечного кредитования работает весьма эффективно. "Объёмы выдачи ипотеки увеличились с поправкой на инфляцию в 33 раза - с 18 млрд 500 млн в 2004 году до прогнозируемых 2 трлн руб. в 2017 году. Мало какая отрасль может продемонстрировать такую впечатляющую динамику", - отметил М.Мень.

Глава Минстроя также обратил внимание на то, что качество ипотечного портфеля находится на достаточно высоком уровне. "Доля ипотечных кредитов, платежи по которым просрочены на 90 дней и более, не превышает 2.35% - это показатель на уровне стран, где ипотека имеет многолетнюю историю. Для сравнения: для потребительских кредитов этот показатель составляет 12.4%", - пояснил министр.

М.Мень добавил, что столь высокое качество ипотечного портфеля говорит о том, что рост рынка ипотеки происходит сбалансировано, нет предпосылок для ипотечного кризиса, какой наблюдался в США в 2007-2010 годах. "Правительство продолжает контролировать развитие этого рынка", - заключил он.

Вопрос государственно политики в области стратегических решений на рынке жилой недвижимости будет рассмотрен на XVI Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России", которая состоится 26 января 2018 года.

"AK&M" от 21.12.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100