Наблюдательный совет АЛРОСА утвердил бюджет на 2018 год

Наблюдательный совет АЛРОСА на заседании 14 декабря 2017 года рассмотрел и утвердил бюджет на 2018 год. Об этом говорится в сообщении компании.



АЛРОСА ожидает, что в 2018 году алмазный рынок будет находиться в сбалансированном состоянии, обусловленном незначительным ростом мирового спроса на ювелирные изделия с бриллиантами и отсутствием существенных изменений в объёмах мировой добычи алмазов.



Объём производства алмазов АЛРОСА запланирован на уровне 36.6 млн карат, учитывающем увеличение алмазодобычи на стратегических алмаздобывающих проектах - подземном руднике "Удачный" с 1.6 до 3.9 млн карат, ПАО "Севералмаз" - с 2.4 до 3.3 млн карат.



Уровень реализации АЛРОСА в 2018 году будет поддержан продажей алмазов из ранее накопленных остатков, улучшением ассортимента и, как следствие, увеличением средних цен ювелирных алмазов к динамике 2017 года.



Компания реализует комплексную программу по управлению издержками и повышению эффективности, проводит мероприятия по снижению оборотного капитала за счёт сокращения дебиторской задолженности, нормирования остатков материальных средств и сокращения остатков готовой продукции. В результате реализуемых мероприятий компания не ожидает роста затрат в 2018 году. Дополнительно затраты АЛРОСА в 2018 году могут быть снижены за счёт продажи непрофильных газовых активов, проведение конкурентной процедуры продажи которых ожидается в I квартале 2018 года.



Капитальные вложения в 2018 году запланированы на уровне 32 млрд руб. и включают инвестиции в развитие действующих стратегических алмазодобывающих проектов, в том числе увеличение производства на подземном руднике "Удачный", завершение работ по строительству объектов инфраструктуры месторождения "Верхне-Мунское", строительство карьера трубки "Заря", а также в поддержание достигнутых объёмов производства, в том числе на подземных рудниках "Интернациональный" и "Айхал".



"Утверждённый Наблюдательным советом бюджет группы АЛРОСА на 2018 год предусматривает сохранение финансовых показателей на стабильном уровне, несмотря на временное выбытие подземного рудника "Мир" из периметра производственных активов. Основной фокус компании в 2018 году будет направлен на повышение эффективности, контроль издержек и реализацию непрофильных активов. АЛРОСА продолжает генерировать значительный уровень свободного денежного потока, приоритетными направлениями расходования которого являются выплата дивидендов и погашение долга", - отметил вице-президент по экономике и финансам АЛРОСА Алексей Филипповский.



АК "АЛРОСА" (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Чистая прибыль компании "АЛРОСА" в первом полугодии 2017 года упала на 46% до 48.9 млрд руб. с 90.4 млрд руб. годом ранее. Выручка компании составила 155.6 млрд руб. по сравнению с 186.7 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA достиг 72.8 млрд руб., чистый денежный поток - 50.3 млрд руб.



"AK&M" от 21.12.2017