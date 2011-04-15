РЖД в 2017 году завершат реконструкцию и капремонт 20-ти вокзалов

ОАО "Российские железные дороги" в 2017 году завершит реконструкцию и капремонт на 20-ти вокзалах и 44-х платформах. Как сообщает пресс-служба компании, общий объём инвестиций в реализацию этих проектов составит 12.8 млрд руб.



В настоящее время завершены работы по реконструкции и модернизации на семи вокзалах и семи платформах в городах Черепаново, Рузаевка, Саранск, Ростов-на-Дону, Ульяновск, Калининград и Гудермес. Открытие обновлённого вокзала Гудермес запланировано до конца текущего года.



В рамках реконструкции зданий вокзалов полностью обновлены инженерные системы: вентиляция, электро- и теплоснабжение, системы пожаротушения и отопления.



Особое внимание РЖД уделяют адаптации вокзальных комплексов к потребностям маломобильных пассажиров. В рамках создания безбарьерной среды здесь установлены лифты, пандусы и специальные подъёмники.



На ряде вокзалов выполнена перепланировка помещений для реорганизации пассажиропотока и обеспечения норм безопасности.



Также проведены работы по совершенствованию систем информирования пассажиров и повышению комфортности пребывания: установлены новые электронные табло с расписанием движения поездов и современные навигационные указатели в едином корпоративном стиле РЖД.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.199 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2017 года по МСФО выросла на 18.89% до 53.323 млрд руб. с 44.851 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 4.05% до 1.082 трлн руб. с 1.04 трлн руб., операционная прибыль (с учётом субсидий) - на 34.77% до 118.089 млрд руб. с 87.62 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 17.22% до 77.713 млрд руб. с 66.299 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 11.2% до 245 млрд руб. с 220 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 25.4% с 24.5%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за 9 месяцев 2017 года по РСБУ выросла на 61.83% до 54.807 млрд руб. с 33.868 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 7.16% до 1.254 трлн руб. с 1.171 трлн руб., прибыль от продаж - на 30.63% до 133.565 млрд руб. со 102.248 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 41.59% до 85.107 млрд руб. с 60.109 млрд руб.





"AK&M" от 21.12.2017