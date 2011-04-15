Роснефть разместила выпуск биржевых облигаций на 30 млрд руб.

НК "Роснефть" полностью разместила выпуск биржевых облигаций серии 002Р-03 на 30 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.



Организатором размещения выступил подконтрольный нефтяной компании банк ВБРР.



Выпуск серии 002Р-03 включает 30 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Ставка первого купона определена в 7.75% годовых.



В конце октября Роснефть утвердила вторую программу размещения биржевых облигаций объёмом 1.3 трлн руб. При этом программа предусматривает выпуск бумаг в рублях или в иностранной валюте сроком погашения до 10 лет.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами "Роснефти" на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по РСБУ за 9 месяцев 2017 года составила 102.3 млрд руб., что в 4.3 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. Выручка в отчётный период увеличилась на 15% до 3.265 трлн руб. Себестоимость продаж увеличилась на 21.9% до 2.501 трлн руб.



Чистая прибыль Роснефти по МСФО за девять месяцев 2017 года составила $2 млрд, что соответствует показателю за аналогичный период прошлого года. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличилась на 43.7% до $76.3 млрд с $53.1 млрд. Показатель EBITDA вырос на 28.1% до $17.3 млрд.





"AK&M" от 21.12.2017