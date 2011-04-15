Госдума приняла закон о фиксировании действий при госзакупках

Госдума приняла закон, предусматривающий фиксацию юридически значимых действий или бездействия участников контрактной системы в сфере госзакупок в единой информационной системе, на электронной площадке. Об этом говорится в сообщении Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.



В соответствии с законом, в целях мониторинга и фиксации действий, бездействия участников контрактной системы в сфере закупок в единой информационной системе, на электронной площадке создается государственная информационная система (ГИС). При этом Правительство РФ должно определить ведомство, уполномоченное на обеспечение её эксплуатации и развития, а также на предоставление содержащейся в ней информации.



Документ предполагает осуществление мониторинга доступности единой информационной системы и электронных площадок, фиксацию действий участников госзакупок и хранение информации о подписанных ими электронных документах, выявление несанкционированных действий в единой информационной системе и на электронной площадке. В единой информационной системе будет содержаться реестр участников закупок. Требования к регистрации в системе участников закупок будут определяться Правительством, а сама регистрация осуществляться сроком на три года.



Изменяется порядок аккредитации участников на электронной площадке. Аккредитация будет осуществляться путём информационного взаимодействия такой площадки с единой информационной системой и иными государственными информационными системами. При этом оператор электронной площадки не вправе требовать от участника закупки какие-либо документы или информацию. В настоящее время аккредитация участника электронного аукциона осуществляется на основании представляемых оператору электронной площадки документов и информации.



Законом также регламентируются основные требования к порядку осуществления закупок, проводимых в электронной форме. При этом вводится понятие электронных процедур - конкурентных способов определения поставщиков, проводимых в электронной форме. В электронной форме могут проводиться: открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, электронный аукцион, запрос котировок, запрос предложений. Сейчас предусмотрено проведение только электронного аукциона.



Вводятся специальные счета, используемые для обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе, осуществляемых в электронной форме, а также в электронном аукционе.



Специальные счета открываются участниками закупок в банках, перечень которых определяет Правительство. Каждый оператор электронной площадки должен заключить соглашение о взаимодействии с каждым из таких банков. Банк осуществляет операции по специальному счёту на основании информации, получаемой от оператора электронной площадки. Одновременно определяется порядок и сроки блокирования и разблокирования денежных средств на спецсчетах участников закупок.



Закон должен вступить в силу с 1 июля 2018 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. До этой даты при проведении электронного аукциона денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, будут вноситься участниками закупок в установленном сейчас порядке.



С 1 июля 2018 года до 1 января 2019 года для участия в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме, запросе котировок в электронной форме участник закупки получает аккредитацию на электронной площадке.



До 1 января 2020 года подача заявок на участие в электронных процедурах и участие в таких процедурах может осуществляться, в том числе лицами, аккредитованными до 1 января 2019 года на электронной площадке информация и документы которых, включены в реестр участников закупок. При этом регистрация в единой информационной системе не требуется.



"AK&M" от 21.12.2017