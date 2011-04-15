Система менеджмента качества Газпрома прошла международную сертификацию

ПАО "Газпром" получило Сертификат соответствия Системы менеджмента качества компании требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Об этом говорится в сообщении компании.



Задача применения СМК - дальнейшее повышение результативности и эффективности деятельности компании. СМК охватывает бизнес-процессы в сфере добычи, транспортировки, хранения и переработки природного газа, газового конденсата и нефти. В перспективе в область применения СМК планируется включить и другие производственные бизнес-процессы.



Сертификационный аудит СМК Газпрома на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 проведён Ассоциацией по сертификации "Русский Регистр".



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам компании, по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 37% до 226 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.21 трлн руб.



"AK&M" от 21.12.2017