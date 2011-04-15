АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам банка "ВВБ"

АСВ 22 декабря 2017 года начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации ПАО Банк "ВВБ" (Севастополь). Об этом говорится в сообщении АСВ.



Приём заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 22 декабря 2017 года через Сбербанк и РНКБ Банк.



Каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения только определённой группе вкладчиков. Распределение по банкам-агентам вкладчиков ПАО Банк "ВВБ" произведено в зависимости от места жительства вкладчика.



Согласно реестру обязательств банка "ВВБ" за выплатой страхового возмещения на сумму около 11.2 млрд руб. могут обратиться порядка 19 тыс. вкладчиков, в том числе около 1.8 тыс. вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 200 млн руб.



Страховое возмещение будет выплачиваться в 20 субъектах Российской Федерации, в том числе в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе за выплатой страхового возмещения на сумму около 3.2 млрд руб. могут обратиться порядка 6.8 тыс. вкладчиков, в Ярославской области на сумму 3.7 млрд руб. могут обратиться 7.2 тыс. вкладчиков, в Москве и Московской области на сумму около 2.2 млрд руб. могут обратиться порядка 2.2 тыс. вкладчиков, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на сумму 1 млрд руб. могут обратиться 1.1 тыс. вкладчиков.







"AK&M" от 21.12.2017