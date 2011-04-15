В.Путин и король Саудовской Аравии обсудили актуальные темы ближневосточной повестки дня

По инициативе саудовской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с королём Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



Обсуждены актуальные темы ближневосточной повестки дня, включая развитие ситуации в Йемене. Король Саудовской Аравии выразил серьёзную обеспокоенность в связи с запуском 19 декабря 2017 года боевиками йеменского движения "Ансар Алла" баллистической ракеты в направлении Эр-Рияда.



Осудив подобные действия, В.Путин отметил важность всестороннего расследования инцидента и высказался в пользу разрешения йеменского кризиса исключительно мирными средствами, путём национального диалога.



При обмене мнениями по ситуации в Сирии с обеих сторон подчеркнута необходимость дальнейшей активизации усилий по достижению политического урегулирования.



Затронуты отдельные вопросы российско-саудовского сотрудничества, включая энергетическую сферу. В частности, условлено о продолжении тесной координации двух стран в целях поддержания стабильности на мировом рынке углеводородов.





"AK&M" от 21.12.2017