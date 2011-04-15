Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

21/12/2017
17:40

В.Путин и король Саудовской Аравии обсудили актуальные темы ближневосточной повестки дня

По инициативе саудовской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с королём Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Обсуждены актуальные темы ближневосточной повестки дня, включая развитие ситуации в Йемене. Король Саудовской Аравии выразил серьёзную обеспокоенность в связи с запуском 19 декабря 2017 года боевиками йеменского движения "Ансар Алла" баллистической ракеты в направлении Эр-Рияда.

Осудив подобные действия, В.Путин отметил важность всестороннего расследования инцидента и высказался в пользу разрешения йеменского кризиса исключительно мирными средствами, путём национального диалога.

При обмене мнениями по ситуации в Сирии с обеих сторон подчеркнута необходимость дальнейшей активизации усилий по достижению политического урегулирования.

Затронуты отдельные вопросы российско-саудовского сотрудничества, включая энергетическую сферу. В частности, условлено о продолжении тесной координации двух стран в целях поддержания стабильности на мировом рынке углеводородов.


"AK&M" от 21.12.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100