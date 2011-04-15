АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам банка "Солидарность"

АО "Россельхозбанк" стало победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АО "Банк "Солидарность". Об этом говорится в сообщении АСВ.



Приём заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации АО "Банк "Солидарность" начнутся 26 декабря 2017 года.



Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приёма заявлений будет размещена 25 декабря 2017 года на сайте АСВ.



ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Солидарность" сегодня, 15 декабря. Проблемы в деятельности кредитной организации возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов. Бизнес банка был ориентирован на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества, подчёркивает регулятор.



По величине активов на 1 декабря 2017 года банк занимал 185-е место в банковской системе Российской Федерации.







"AK&M" от 21.12.2017