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21/12/2017
18:06

Евросоюз продлил секторальные санкции против РФ

Европейский совет 21 декабря 2017 года продлил до 31 июля 2018 года экономические санкции против ряда секторов российской экономики. Об этом говорится в сообщении совета.

Данное решение принято после доклада совету канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о ходе реализации минских соглашений.

Санкции введены 31 июля 2014 года в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине. Они были усилены в сентябре 2014 года. Санкции нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на область товаров двойного назначения, подчёркивается в сообщении.

Экономические санкции включают: ограничение доступа к рынкам капитала ЕС для ряда российских госкомпаний и банков, а также их "дочек", созданных за пределами ЕС; введение запрета на экспорт и импорт оружия; запрет на экспорт товаров двойного назначения для военного использования в России; ограничение доступа России к определенным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи нефти и разведки нефтяных месторождений.

В дополнение к этим экономическим санкциям в ответ на кризис на Украине также действуют: целевые индивидуальные ограничительные меры, а именно: визовые запреты и замораживание активов, в настоящее время против 150 человек; ограничительные меры в ответ на присоединение к РФ Крыма.


"AK&M" от 21.12.2017
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