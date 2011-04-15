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21/12/2017
18:26

К.Юдаева стала председателем наблюдательного совета банка "ФК Открытие"

Акционеры ПАО Банк "ФК Открытие" на внеочередном собрании избрали новый состав наблюдательного совета. Об этом говорится в сообщении банка.

Председателем совета стала первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева. В совет также вошли: советник председателя Банка России Алексей Симановский, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, президент - председатель правления банка ВТБ24 Михаил Задорнов, главный управляющий директор банка UBS в России Елена Титова, член наблюдательного совета Московской биржи Андрей Голиков, представитель России в совете директоров ЕБРР Денис Морозов.

Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1993 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".

ЦБ объявил о санации банка "ФК Открытие" 29 августа 2017 года. Банк является системно значимой кредитной организацией, по объёму активов занимает 8-е место.


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