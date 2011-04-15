Дайджест газеты "Ведомости" от 22 декабря 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 22 декабря 2017 года.





УГОЛОВНЫЙ ПЕРЕРЫВ



Арбитраж сможет приостановить слушания из-за уголовного дела. Значимость гражданских процессов снизится, сетуют эксперты.



В пятницу в Госдуму будет внесен законопроект, разрешающий арбитражным судам приостанавливать процесс в связи с предварительным уголовным расследованием, обстоятельства которого могут иметь значение для рассмотрения арбитражного дела. Поправки в Арбитражный процессуальный кодекс ("Ведомости" с ними ознакомились) подготовил депутат-единоросс, член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Константин Слыщенко.



Законодательная инициатива активно проработана с адвокатским и юридическим сообществом, уверяет единоросс. О реакции на нее бизнесменов читайте на первой полосе.





ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КЛИЕНТА



Ставка выдаваемых кредитов упала ниже средней по портфелям банков. Впереди бум рефинансирования: переманивать заемщиков просто, как никогда.



Обслуживание кредитов обходится крупному бизнесу в 8,6% годовых (данные на конец июня), говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Это на 0,5-1 процентный пункт (п. п.) выше ставки, по которой банки сейчас кредитуют крупных заемщиков. Значит, компании будут активно рефинансировать долги в 2018 г., в первую очередь на облигационном рынке, прогнозирует агентство.





ХОККЕЙ С СОФТОМ



Федерация хоккея России купила для сборной команды страны систему спортивной аналитики Iceberg от создателя YotaPhone Владислава Мартынова.



Федерация хоккея России (ФХР) заключила контракт с разработчиком систем спортивной аналитики Iceberg на услуги по анализу матчей сборных команд России по хоккею, включая и основную национальную команду, рассказали "Ведомостям" первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг и основатель Iceberg Владислав Мартынов.



Мартынов указал, что сумма сделки находится в пределах от 2 млн до 5 млн руб.ФХР и раньше пользовалась системами аналитики. Но Iceberg их превосходит, уверяет Ротенберг. При этом от уже имеющихся систем федерация отказываться не будет, чтобы Iceberg продолжала совершенствоваться, уточняет он.





80 000 ПАЛИ НА ПОЛЕ БОЯ



Российский розничный бизнес пережил первый крупный сбой в работе онлайн-касс. Из строя вышло 80 000 устройств.



Кассовый сбой случился 20 декабря, о нем сообщили ритейлеры, операторы автозаправочных станций и сами операторы фискальных данных. Причина - сбой в программном обеспечении, который вывел из строя часть контрольно-кассовых устройств производства группы компаний "Штрих-М", сообщила сама группа.



Среди пострадавших - московские магазины у дома "Магнолия", некоторые магазины "Эльдорадо", сеть DNS, аптеки "Ригла", АЗС "Газпром нефти", "Лукойла", "Роснефти", некоторые кассы "Магнита" и X5 Retail Group и проч.





ТВЕРСКАЯ ПОДСТАВА



Москва закрывает движение транспорта в центре на новогодние праздники. Отели, рестораны и супермаркеты, попавшие в зону перекрытия, гадают, как им обеспечить доставку гостей и продуктов.



"В соответствии с решением заочного заседания организационного комитета по обеспечению торгового обслуживания городских фестивальных мероприятий на территории Москвы в период с 31.12.2017 по 2.01.2018 утверждено место проведения праздничных мероприятий, посвященных новому, 2018 году, на ул. Тверской от д. 1 до д. 31, ул. Моховой, ул. Охотный Ряд, Театральный пр-д, вл. 1, - говорится в письме управы Тверского района Москвы, разосланном по предприятиям, попадающим в зону перекрытия. - В рамках подготовки к указанным мероприятиям в период с 28.12.2017 по 31.12.2017 запланирован монтаж декоративных конструкций, а в период с 2.01.2018 по 3.01.2018 - их демонтаж, в том числе с перекрытием движения по ул. Тверской, а также прилегающих переулков". Управа рекомендует планировать завоз товара заранее.





"ГАЗПРОМУ" СЛИШКОМ ДОРОГИ ТРУБЫ



"Газпром" счел завышенной стоимость труб для наземного участка Северо-Европейского газопровода и расторг контракты на их поставку.



Письма с уведомлением об этом трубные компании получили в среду, рассказали "Ведомостям" источники. Причина - изменение ценовой политики "Газпрома" в отношении закупки труб большого диаметра. Отправителем писем выступило ООО "Газпром комплектация", оно являлось заказчиком в этих трубных контрактах.



Распоряжение расторгнуть контракты подписал начальник департамента 121 (управление корпоративными затратами) "Газпрома" Михаил Сироткин ("Ведомости" ознакомились с документом). Представитель "Северстали" отказался от комментариев. Объединенная металлургическая компания (ОМК), Трубная металлургическая компания (ТМК) и Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) подтвердили получение письма.





БЕЗ НАДЕЖДЫ НА ПРИБАВКУ



Что будет с зарплатами в 2018 году?

Российские компании не планируют в следующем году значительно повышать зарплаты сотрудникам. Они экономят, т.к. не видят предпосылок для роста бизнеса.



Большинство закладывают в бюджет индексацию не более 4%-6%. А чуть более трети компаний (33%) либо ещё не определились с размером индексации, либо не планируют повышать зарплаты вовсе. И это гораздо более скромные планы, чем те, что были у компаний еще в 2016 г.





РОССИЯНАМ ЗА ДЕРЖАВУ НЕ ОБИДНО



Число россиян, уверенных в особой роли русского народа в мировой истории достигло, максимума за все время исследований.



Так считают 64% россиян, говорится в исследовании "Левада-Центра". О том, что русские такой же народ, как другие, думают 32%. В данных по сравнению с 1992 годом произошли кардинальные перемены - тогда лишь 13% говорили о том, что русские имеют особое значение в мировой истории. Максимума также достигло число россиян, считающих, что Россия является великой державой - так думают 72% россиян, год назад об этом говорили 64%.





ТРАНЗИТ С КИТАЙСКИМ АКЦЕНТОМ



Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложили Китаю для совместного финансирования 38 транспортных проектов.



Об этом сообщила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) по итогам декабрьской встречи руководителей транспортных ведомств государств - членов ЕАЭС. Российской стороной в список включено 11 инфраструктурных проектов, уточняет представитель Минтранса.



Предложенные проекты нужны для сопряжения ЕАЭС и "Экономического пояса Шелкового пути" (ЭПШП) в рамках китайской инициативы "Один пояс - один путь". Основная идея - наладить сквозную логистику между Китаем, ЕАЭС и Евросоюзом и по сопутствующим маршрутам, дополняющим основные транспортные коридоры Евразии: Западная Европа - Западный Китай, Север - Юг, Восток - Запад и Северный морской путь, поясняется в сообщении ЕЭК.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 22.12.2017