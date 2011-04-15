ФПК разместила облигации выпуска 001P-02 объёмом 5 млрд руб.

АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) 21 декабря завершило размещение облигаций выпуска 001P-02 объёмом 5 млрд руб. Как говорится в сообщении ФПК, фактически размещено 100% выпуска.



Выпуск, размещённый по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объёмом 50 млрд руб., включает 5 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. каждая. Срок обращения - 10 лет. Цена размещения равна номиналу. Идентификационный номер программы - 4-55465-E-001P-02E от 30 марта 2017 года. Идентификационный номер выпуска - 4B02-02-55465-E-001P от 19 декабря 2017 года. Ставки 1-10 купонов равны 7.75% годовых. Андеррайтер - АО "Сбербанк КИБ".



АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, ИНН 7708709686, дочернее предприятие ОАО "РЖД") начало хозяйственную деятельность 1 апреля 2010 года. ФПК создана согласно программе структурной реформы на железнодорожном транспорте и концепции реформирования пассажирского комплекса дальнего следования.



Чистый убыток ФПК за первое полугодие 2017 года по МСФО уменьшился в 5.82 раза до 306 млн руб. с 1.782 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 7.8% до 91.382 млрд руб. с 84.77 млрд руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) составила 1.167 млрд руб. против убытка в 830 млн руб. годом ранее, убыток до налогообложения сократился в 69.85 раза до 26 млн руб. с 1.816 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ФПК за 9 месяцев 2017 года по РСБУ выросла на 19.62% до 13.852 млрд руб. с 11.58 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 6.77% до 172.453 млрд руб. со 161.512 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.79 раза до 15.909 млрд руб. с 5.698 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 18.45% до 18.353 млрд руб. с 15.494 млрд руб.







"AK&M" от 22.12.2017