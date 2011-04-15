КАМАЗ планирует в 2018 году увеличить чистую прибыль до 1.586 млрд руб.

Совет директоров ПАО "КАМАЗ" 21 декабря рассмотрел итоги работы группы за 10 месяцев 2017 года и утвердил бизнес-план на 2018 год. Об этом говорится в сообщении компании.



В соответствии с планом КАМАЗ намерен в следующем году реализовать 43.1 тыс. автомобилей. В том числе 37 тыс. автомобилей будут реализованы на российском рынке, 6.1 тыс. - на рынках зарубежных стран. Чистая прибыль планируется в размере 1.586 млрд руб. при выручке в 171.3 млрд руб.



Напомним, в 2016 году чистая прибыль КАМАЗа по РСБУ составила 1.203 млрд руб. против убытка в 3.304 млрд руб. годом ранее, а выручка выросла на 38.21% до 119.768 млрд руб. с 86.659 млрд руб.



Выступая на заседании, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин озвучил основные задачи, которые компании и её персоналу предстоит решать в 2018 году. По его словам, в новом году продолжится реализация многочисленных и очень важных для развития КАМАЗа инвестпроектов, в том числе главного из них - подготовки к выводу на рынок принципиально новых грузовых автомобилей семейства К5.



Совет также принял решение о продлении полномочий гендиректора компании С.Когогина с 11 февраля 2018 года ещё на 4 года. На этот же срок продлены полномочия членов правления КАМАЗа.



Также советом директоров одобрена возможность создания нового совместного предприятия с участием общества. Если это СП будет создано, оно организует на территории РФ производство промышленных силовых агрегатов большой мощности для дизель-генераторных и газогенераторных установок и насосных установок, тяжёлой внедорожной и строительной техники, мало- и среднетоннажных судов различного назначения, железнодорожной техники.



В группу компаний ПАО "КАМАЗ" (ИНН 1650032058) входят 13 крупных специализированных подразделений по разработке, производству, сборке автомобильной техники и автокомпонентов, а также сбыту готовой продукции. Всего в группе "КАМАЗ" 110 предприятий, включая совместные предприятия в странах СНГ и зарубежные сборочные производства. Подразделения компании в январе-октябре 2017 года выпустили 30.907 тыс. машкомплектов, что на 14% превысило аналогичный показатель прошлого года.



Основными акционерами являются ГК "Ростех" - 49.9%, Avtoinvest Limited - 24.53%, Daimler - 11%, KAMAZ International Management - 4.25%, Европейский банк реконструкции и развития - 4%, Decodelement Services Limited - 2.73%.



Выручка группы "КАМАЗ" по МСФО за 10 месяцев 2017 года выросла на 26% до 117.9 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Чистая прибыль превысила 3.5 млрд руб. против убытка в 860 млн руб. годом ранее. Инвестиции в производство составили более 11.2 млрд руб. (+59%).



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль КАМАЗа по РСБУ за 9 месяцев 2017 года увеличилась в 10.66 раза до 2.979 млрд руб. с 279.397 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 33.13% до 94.524 млрд руб. с 71.003 млрд руб., прибыль от продаж составила 5.639 млрд руб. против убытка в 1.722 млрд руб. годом ранее, прибыль до налогообложения увеличилась в 17.81 раза до 3.895 млрд руб. с 218.719 млн руб.





"AK&M" от 22.12.2017