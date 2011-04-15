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22/12/2017
11:48

ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка "Преодоление"

ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка "Преодоление", сообщается на сайте регулятора.

В деятельности КБ "Преодоление" выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Также установлены факты проведения "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России, подчеркивает ЦБ.

КБ "Преодоление" - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"

По величине активов на 1 декабря 2017 года кредитная организация занимала 436-е место в банковской системе Российской Федерации.


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