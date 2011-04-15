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22/12/2017
11:52

ЦБ РФ обнаружил вывод активов из банка "Резерв" на 821 млн руб.

Временная администрация по управлению банком "Резерв" выявила сделки, направленные на вывод активов путем выдачи ссуд заемщикам, имеющим сомнительную платежеспособность, более чем на 730 млн руб., а также посредством приобретения векселя ликвидированного общества на 90.6 млн руб. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.

По оценке временной администрации, стоимость активов банка "Резерв" не превышает 1128.24 млн руб. при величине обязательств перед кредиторами в размере 1305.73 млн руб., в том числе перед физическими лицами на 1280.46 млн руб.

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшим руководством и собственниками банка "Резерв", ЦБ направил в Генпрокуратуру РФ, МВД и Следственный комитет.

ЦБ РФ отозвал лицензию у челябинского банка "Резерв" 9 августа 2017 года.

Кредитная организация по величине активов на 1 июля 2017 года занимала 415-е место в банковской системе Российской Федерации.


"AK&M" от 22.12.2017
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