Бизнес-карты Сбербанка стали бесконтактными

Держателям бизнес-карт Сбербанка стали доступны технологии бесконтактной моментальной оплаты Visa payWave и Mastercard Contactless. Об этом говорится в сообщении банка.



Чтобы получить бизнес-карту с Visa payWave или Masterсard Contactless, корпоративному клиенту Сбербанка необходимо перевыпустить действующую бизнес-карту или оформить новую.



Бизнес-карты Сбербанка привязаны к расчетному счету предприятия. С ними удобно совершать покупки в магазинах или через интернет, снимать и вносить наличные, оплачивать командировочные и представительские расходы, в том числе при поездках за границу. Теперь с их помощью можно осуществлять бесконтактные платежи.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль группы Сбербанка по МСФО по итогам II квартала 2017 года выросла на 27.6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года и составила 185.6 млрд руб.



Рентабельность капитала в годовом выражении достигла 24.8% по сравнению с 22.8% во II квартале 2016 года.





"AK&M" от 22.12.2017