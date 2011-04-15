Самаранефтегаз приобрел четыре новых лицензионных участка

АО "Самаранефтегаз", дочернее общество НК "Роснефть", по результатам аукционных торгов получило право пользования четырьмя участками недр - Бочкаревским, Ново-Желябовским, Рябиновским и Черновским - с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья сроком на 25 лет. Об этом собщается на сайте Роснефти.



Извлекаемые запасы нефти по категории АВ1С1+В2С2 на участках составляют 4 млн т, ресурсы участков оцениваются более чем в 38 млн т.



Участки расположены на территории Похвистневского, Кинель-Черкасского, Сергиевского, Исаклинского и Борского районов Самарской области. Они находятся рядом с действующими нефтегазовыми месторождениями "Самаранефтегаза". После проведения геологоразведки освоение новых лицензионных участков планируется вести с помощью действующей инфраструктуры соседних месторождений, что позволит получить синергетический эффект.



Самаранефтегаз активно участвует в аукционах по наиболее перспективным участкам. Так, в 2017 году предприятие уже приобрело на аукционе лицензионный участок Дальний на территории Самарской области. Зорькинский участок был предоставлен для геологического изучения.



АО "Самаранефтегаз" - крупнейшее нефтедобывающее предприятие ПАО "НК "Роснефть" на территории Самарской области. За 80 лет работы предприятием добыто более 1.2 млрд т нефти. "Самаранефтегаз" осуществляет производственную деятельность на 168 лицензионных участках в Самарской и Оренбургской областях. На балансе предприятия - 173 месторождения.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами "Роснефти" на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по РСБУ за 9 месяцев 2017 года составила 102.3 млрд руб., что в 4.3 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. Выручка в отчётный период увеличилась на 15% до 3.265 трлн руб. Себестоимость продаж увеличилась на 21.9% до 2.501 трлн руб.



Чистая прибыль Роснефти по МСФО за девять месяцев 2017 года составила $2 млрд, что соответствует показателю за аналогичный период прошлого года. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличилась на 43.7% до $76.3 млрд с $53.1 млрд. Показатель EBITDA вырос на 28.1% до $17.3 млрд.



"AK&M" от 22.12.2017