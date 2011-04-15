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22/12/2017
10:30

Российский рубль взял реванш у иностранной валюты

После укрепления на новостях о сокращении запасов в США, нефть совсем незначительно скорректировалась в четверг, 21 декабря. На графике марки Brent, где максимум дня был на отметке 64.57, эта коррекция составила чуть меньше 0.2%. Об этом говорится в комментарии специалиста "ИК "Питер Траст" Ильи Богданова.

Если ценам удастся закрепится выше 64.6, то дальше сопротивление оказывать будет уровень недавний максимум на 65.85. Поддержка находится на уровне 64. Обратное движение на ослабление также не исключено, поскольку на цены нефти продолжают оказывать данные, согласно которым добыча нефти в США продолжает наращиваться.

Индекс доллара показал слабое укрепление доллара к корзине из 6 валют. Отчасти топливом для такого усиления американской валюты стали известия о том, что наконец-то была принята налоговая реформа Д.Трампа.

Укреплением этот слабый рост назвать нельзя, да и не стоило его ждать в эти предпраздничные даты. Российский рубль взял реванш у иностранной валюты. Пара UsdRub снизила свои значения на 0.2% в район котировки 58.45. EurUsd опустилась на 0.4% до значения 69.40.


"AK&M" от 22.12.2017
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