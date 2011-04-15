Председателем правления банка "ФК Открытие" избран М.Задорнов

Наблюдательный совет банка "ФК Открытие" избрал новый состав правления кредитной организации. Об этом говорится в сообщении банка



Председателем правления с 1 января 2018 года избран Михаил Задорнов. Членами правления стали: Вениамин Полянцев (с 1 января), Надия Черкасова (с 1 января), Александр Соколов (с 21 декабря 2017 года). Сергей Русанов (с 5 февраля). До вступления в должность Михаила Задорнова, временно исполняющим обязанности председателя правления назначен Александр Соколов.



Михаил Задорнов, председатель правления ФК "Открытие": "Сформированы новый совет директоров и правление банка "Открытие". Это означает, что банк прошёл два важнейших этапа санации по новой схеме, через Фонд консолидации банковского сектора", - подчеркнул М.Задорнов.



По его словам, была проведена оценка баланса банка, размеры чистых активов, их дорезервирование. И в результате этого первого этапа капитал банка был уменьшен до одного рубля. Соответственно, все доли бывших акционеров - субординированные кредиты и средства АСВ списаны. Проведена докапитализация "Открытия" через Фонд консолидации. Капитал банка увеличился до уровня, позволяющего соблюдать все нормативы на 1 января 2018 года, с учётом новых, повышенных со следующего года требований к капиталу для системообразующих банков. Поэтому "Открытие" уже сегодня соблюдает все нормативы даже с учётом буферов для системообразующих банков.



Банк "Открытие" полностью готов к активной работе на рынке как корпоративного, так и розничного банкинга. Сформировано новое правление "Открытия", которое приступает к работе с 1 января 2018 года. Временная администрация ЦБ покидает банк. И банк полностью управляется новым менеджментом, который активно будет погружаться в работу как самого банка, так и его дочерних компаний. Прежде всего - Росгосстраха и пенсионных фондов группы "Открытие". В частности, 21 декабря прошёл совет директоров Росгосстраха, который обсуждал бюджет на 2018 год, организационную структуру, правление и целевые показатели для правления на 2018 год, заявил М.Задорнов.



Первоочередными задачами правления "Открытия", по мнению М.Задорнова, являются: формирование новой организационной структуры - как головного офиса, так и региональной сети - и кадровое укрепление банка; подготовка и утверждение советом директоров бизнес-плана банка и дочерних обществ на 2018 год; выработка бизнес-модели и операционной модели на 2018-2020 годы; стратегия работы с непрофильными активами и клиентская работа - встреча с клиентами, разъяснение им позиции банка.



Напомним, 21 декабря акционеры банка "ФК Открытие" на внеочередном собрании избрали новый состав наблюдательного совета. Председателем совета стала первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева. В совет также вошли: советник председателя Банка России Алексей Симановский, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, президент - председатель правления банка ВТБ24 Михаил Задорнов, главный управляющий директор банка UBS в России Елена Титова, член наблюдательного совета Московской Биржи Андрей Голиков, представитель России в совете директоров ЕБРР Денис Морозов.



Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1993 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".



ЦБ объявил о санации банка "ФК Открытие" 29 августа 2017 года. Банк является системно значимой кредитной организацией, по объёму активов занимает 8-е место.



"AK&M" от 22.12.2017