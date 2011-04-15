Совет директоров Аэрофлота утвердил программу биржевых облигаций выпуска П01-БО объёмом 24.65 млрд руб.

Совет директоров ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" 21 декабря утвердил программу биржевых облигаций серии П01-БО и проспект ценных бумаг. Об этом говорится в сообщении компании.



В рамках программы могут быть размещены биржевые облигации общим объёмом до 24.65 млрд руб. со сроком обращения не более 10 лет. Цена размещения облигаций равна номиналу.



Совет также утвердил кодекс корпоративного управления и ряд внутренних документов общества, принял к сведению доклад о системе управления рисками в группе и одобрил сделку по приобретению акций АО "Авиакомпания "Аврора" в рамках размещения допвыпуска.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Пассажиропоток Аэрофлота в январе-октябре 2017 года вырос на 13.9% до 27.702 млн по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.



Чистая прибыль ГК "Аэрофлот" по МСФО за 9 месяцев 2017 года снизилась на 38.01% до 27.149 млрд руб. с 43.798 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 8.14% до 361.802 млрд руб. с 334.563 млрд руб., прибыль от операционной деятельности сократилась на 37.45% до 41.862 млрд руб. с 66.926 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 36.08% до 37.686 млрд руб. с 58.954 млрд руб. Показатель EBITDA уменьшился на 30.9% до 53.306 млрд руб. с 77.16 млрд руб., рентабельность по EBITDA - на 7 п.п. до 13.2%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Аэрофлота по РСБУ в первом полугодии 2017 года сократилась в 9.19 раза до 872.003 млн руб. с 8.014 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 2.08% до 198.187 млрд руб. со 194.15 млрд руб., убыток от продаж - в 5.72 раза до 10.233 млрд руб. с 1.788 млрд руб., прибыль до налогообложения уменьшилась в 5.75 раза до 2.092 млрд руб. с 12.028 млрд руб.



"AK&M" от 22.12.2017