ВТБ в 2018 году выдаст 2.5 млн зарплатных карт

Розничный бизнес ВТБ в 2018 год планирует выдать 2.5 млн зарплатных карт своим клиентам. В текущем году портфель зарплатных карт ВТБ вырос на 682 тыс. до 6 млн карт, объём эмиссии зарплатных карт превысил 2 млн. Об этом говорится в сообщении ВТБ.



Особой популярностью у зарплатных клиентов пользуются кредитные продукты, включая программу рефинансирования кредитов. Объём продаж кредитов наличными через канал прямых продаж увеличился на 25% по сравнению с прошлым годом, превысив 8.7 млрд руб. В этом году розничный бизнес ВТБ привлёк более 20 тыс. новых клиентов, которые впервые обратились в банк для оформления кредитного продукта.



В рамках рефинансирования удалось привлечь в банк 3.4 млрд руб. кредитов сторонних банков, что на 80% превышает результат 2016 года.



С января по декабрь выдачи кредитных карт увеличились на 47%, достигнув 7.1 тыс. карт. Продажи ипотеки увеличились на треть от результата 2016 года, до уровня в 1 млрд руб.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в январе-октябре 2017 года выросла в 2.4 раза до 90.9 млрд руб. с 38 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.





"AK&M" от 22.12.2017