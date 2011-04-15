Концерн В.Вексельберга готов выложить за имущество Asco Industries 135 млн евро

Швейцарский производитель стали Schmolz + Bickenbach, контролируемый группой "Ренова" Виктора Вексельберга (более 40% акций), готов заплатить за имущество французской металлургической компании Asco Industries 135 млн евро. Об этом говорится в сообщении ГК Ренова.



Своё предложение S+B направил арбитражному управляющему Asco. Из 135 млн евро в течение следующих четырёх лет группа намерена инвестировать 64 млн евро в развитие производственных активов конкурента.



"О реакции арбитражного управляющего Asco ничего не могу сказать. Мы подтверждаем, что наше предложение получено. Как именно планируем потратить 64 млн евро на развитие активов, сейчас не будем уточнять. Получим права на активы Asco, тогда сможем рассказать подробнее", - цитируется в сообщении вице-президент по коммуникациям S+B Ульрих Штайнер.



Schmolz + Bickenbach хочет получить большинство производственных мощностей Asco, при этом гарантировать сохранение большей части рабочих мест и создать новые места в кооперации с собственным французским подразделением компанией - Ugitech.



Ренова приобрела акции Schmolz + Bickenbach в качестве актива для диверсификации бизнеса. По словам представителей Реновы, на выкуп акций группа В.Вексельберга могла потратить от 360 до 625 млн швейцарских франков.



ГК "Ренова" - ведущая российская частная бизнес-группа, владеющая и управляющая активами в металлургической, горнодобывающей, химической, строительной отраслях, транспорте, энергетике, телекоммуникациях, высокотехнологическом машиностроении, ЖКХ и финансовом секторе в России и за рубежом (в странах СНГ, Швейцарии, Италии, в Южной Африке и США). Крупнейшими активами ГК "Ренова" являются доли в компаниях UC RUSAL, T+, "Кортрос", "Аэропорты регионов", а также в швейцарских высокотехнологичных машиностроительных концернах OC Oerlikon, Sulzer и металлургической компании Schmolz+Bickenbach.







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