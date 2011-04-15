МегаФон отменяет внутрисетевой роуминг

ПАО "МегаФон" обнуляет стоимость всех входящих звонков при поездках по России с номеров региона пребывания. Об этом говорится в сообщении оператора.



Цена исходящих вызовов на номера региона пребывания не превысит 2 руб. за минуту. Базовая стоимость мобильного интернета остаётся такой же, как и в Домашнем регионе.



Новые принципы тарификации будут внедряться поэтапно, поскольку для их реализации оператору потребуется изменить около 3 тыс. тарифов по всей стране. Первые изменения будут внедрены на ряде тарифных планов без абонентской платы в январе 2018 года.



Абоненты МегаФона, пользующиеся пакетными тарифами, уже давно общаются в поездках по стране на "домашних" условиях. Абоненты, которые хотят сохранить условия своего действующего тарифа в путешествиях, до вступления в силу изменений могут пользоваться опцией "Будь как дома", подчёркивает компания.



Напомним, что 14 июля 2017 года ФАС выдала предупреждение в адрес ПАО "ВымпелКом", ПАО "МТС", ПАО "МегаФон", ООО "Т2 Мобайл". ФАС России установила признаки нарушения пункта 6 части 1 статьи 10 закона "О защите конкуренции", которые выразились в установлении и поддержании разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России.



Анализ ФАС России показал, что цены на услуги связи (звонки внутри региона, за пределы региона, СМС, передача данных) в поездках не должны отличаться от цен в домашнем регионе, такая разница экономически, технологически не обоснована.



ФАС России потребовала, чтобы операторы сотовой связи в каждом тарифном плане устранили необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках.



Все операторы связи, которым антимонопольная служба выдала предупреждение, выразили готовность его исполнить и направили в ФАС России ходатайства о продлении срока.



Оценив мотивированные ходатайства, антимонопольное ведомство установило новый срок исполнения предупреждения для всех операторов связи - 15 декабря 2017 года.



ПАО "МегаФон" (ИНН 7812014560) основано в 1993 году как ЗАО "Северо- Западный GSM", в 2002 году переименовано в ОАО "МегаФон". Компания является вторым по величине сотовым оператором РФ, обслуживающим более 69 млн абонентов. Дочерние компании МегаФона работают в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.



Чистая прибыль ПАО "МегаФон" по МСФО за 9 месяцев 2017 года сократилась на 22% до 17.482 млрд руб. с 22.417 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 0.9% до 237.169 млрд руб. с 234.988 млрд руб., показатель OIBDA - на 1% до 92.985 млрд руб. с 92.086 млрд руб.



Чистая прибыль компании за III квартал 2017 года по сравнению с III кварталом 2016 года выросла на 28% до 8.121 млрд руб. с 6.346 млрд руб., выручка - на 4.4% до 84.72 млрд руб. с 81.115 млрд руб., показатель OIBDA - на 3.3% до 33.339 млрд руб. с 32.285 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "МегаФон" по РСБУ за I квартал 2017 года упала в 2 раза до 5.169 млрд руб. с 12.014 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 0.7% до 68.944 млрд руб. с 69.453 млрд руб., валовая прибыль - на 22% до 22.575 млрд руб. с 29.102 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.4 раза до 6.451 млрд руб. с 15.356 млрд руб. годом ранее.



"AK&M" от 22.12.2017