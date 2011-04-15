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22/12/2017
15:47

А.Лукашенко легализовал в Белоруссии майнинг криптовалют

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет "О развитии цифровой экономики". Об этом сегодня, 22 декабря, заявил сам глава государства на встрече с представителями деловых кругов, сообщается на сайте президента.

По словам А.Лукашенко, с принятием декрета в Белоруссии не только будут созданы условия для развития IT-сферы, но и приобретены уникальные конкурентные преимущества для привлечения технологий, капиталов и талантливых специалистов со всего мира.

"Беларусь становится фактически первым в мире государством, которое открывает широкие возможности для использования технологии блокчейн. У нас есть все шансы стать региональным центром компетенций в этой области", - заявил А.Лукашенко.

Как отмечает Sputnik Беларусь, декрет официально разрешает оборот цифровых валют и токенов. Документ также позволяет резидентам Парка высоких технологий Белоруссии заниматься майнингом криптовалют.


"AK&M" от 22.12.2017
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