А.Лукашенко легализовал в Белоруссии майнинг криптовалют

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет "О развитии цифровой экономики". Об этом сегодня, 22 декабря, заявил сам глава государства на встрече с представителями деловых кругов, сообщается на сайте президента.



По словам А.Лукашенко, с принятием декрета в Белоруссии не только будут созданы условия для развития IT-сферы, но и приобретены уникальные конкурентные преимущества для привлечения технологий, капиталов и талантливых специалистов со всего мира.



"Беларусь становится фактически первым в мире государством, которое открывает широкие возможности для использования технологии блокчейн. У нас есть все шансы стать региональным центром компетенций в этой области", - заявил А.Лукашенко.



Как отмечает Sputnik Беларусь, декрет официально разрешает оборот цифровых валют и токенов. Документ также позволяет резидентам Парка высоких технологий Белоруссии заниматься майнингом криптовалют.





"AK&M" от 22.12.2017