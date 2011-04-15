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22/12/2017
17:48

Нафтогаз Украины заявил о победе над Газпромом в споре по газовому контракту

Трибунал при Арбитражном институте торговой палаты Стокгольма отклонил требования ПАО "Газпром" по пункту "бери или плати" на сумму $56 млрд за 2009-2017 годы. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

НАК "Нафтогаз Украины" добилась уменьшения будущих обязательных годовых объёмов закупки газа у Газпрома более чем в 10 раз в соответствии с фактическими потребностями в импорте газа.

Цена газа, полученного Нафтогазом во II квартале 2014 года, снижена на 27% - с $485 за тыс. куб. м до $352. Благодаря пересмотру контрактной цены Нафтогаз сэкономил $1.8 млрд на закупке газа, приобретённого в 2014-2015 годах.

"Арбитражный суд признал недействительными кабальные положения контракта, приведя его в соответствие с рыночными европейскими стандартами. Нафтогаз оценивает общий положительный эффект решений арбитража более чем в $75 млрд за весь срок действия контракта на поставку газа. Нафтогаз требует до $16 млрд в арбитраже по транзитному контракту, данное решение ожидается 28 февраля 2018 года", - говорится в сообщении.

В свою очередь Газпром сообщает, что Стокгольмский арбитраж в своём окончательном решении обязал "Нафтогаз" выплатить компании более $2 млрд.

"Несмотря на звучавшие ранее заявления "Нафтогаза Украины", арбитры признали действующими основные положения контракта и удовлетворили большую часть требований Газпрома об оплате поставленного газа, положивших начало разбирательству", — приводит RT сообщение Газпрома.

Отмечается, что суд обязал "Нафтогаз" уплатить в пользу Газпрома сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере $2.018 млрд, а также проценты с 22 декабря 2017 года по дату осуществления такого платежа в размере 0.03% за каждый день просрочки. Кроме того, Нафтогаз обязан ежегодно с 2018 года отбирать и оплачивать 5 млрд куб. м газа.



"AK&M" от 22.12.2017
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