ФАС возбудила дело в отношении ГК ПИК за нарушение закона "О рекламе"

Московское УФАС России возбудило дело в отношении ПАО "Группа Компаний ПИК" по признакам нарушений закона "О рекламе". Об этом говорится в сообщении ФАС.



Основанием для возбуждения дела послужило распространение ГК ПИК в системе "Яндекс.Директ" рекламы, содержащей информацию "Квартира от Застройщика N 1", "Застройщик N 1".



По мнению антимонопольного органа, в настоящем случае использование в спорной рекламе обозначения "N 1" направлено на распространение позитивной информации в отношении ГК ПИК путём некорректного сравнения с другими строительными компаниями.



При этом в рекламе ГК ПИК отсутствует указание на конкретный критерий, на основании которого данная информация может быть подтверждена или опровергнута и по которому возможно осуществить сравнение.



Регулятор зафиксировал в действиях ГК ПИК признаки нарушений закона "О рекламе", выразившиеся в размещении рекламы, содержащей некорректное сравнение застройщика с иными конкурентами (пункт 1 часть 2 статьи 5 закона "О рекламе"), а также содержащей несоответствующие действительности сведения о преимуществах застройщика и реализуемых им услуг перед конкурентами (пункт 1 часть 3 статьи 5 закона "О рекламе"). Дело назначено к рассмотрению на 27 декабря 2017 года.



ПАО "Группа компаний ПИК" (ИНН 7713011336) основано в 1994 году и является крупнейшим девелопером в области жилой недвижимости. Группа концентрируется на проектах в Москве и Московской области и активно развивает проекты в других российских регионах. Основная деятельность компании - девелопмент, строительство и продажа жилой недвижимости, преимущественно в сегменте массового жилья. Основной акционер компании - Сергей Гордеев (74.6% акций). По итогам 2017 года группа может продать 1.7-1.9 млн кв. м жилья на 190-200 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ПАО "Группа компаний ПИК" по РСБУ за I квартал 2017 года сократилась на 15% до 2.009 млрд руб. с 2.378 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась в 2.1 раза до 5.88 млрд руб. с 2.812 млрд руб., валовая прибыль - в 2.7 раза до 4.865 млрд руб. с 1.78 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 2.523 млрд руб. против 2.698 млрд руб. (-6.5%).



"AK&M" от 22.12.2017