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22/12/2017
16:38

"На пути к экономике знаний" - основная тема VII Среднерусского экономического форума

Началась подготовка к VII Среднерусскому экономическому форуму. 19 декабря 2017 года прошло заседание оргкомитета СЭФ-2018, которое провёл первый заместитель губернатора Курской области Александр Зубарев. В нём приняла участие Зоя Ларькина, генеральный директор агентства AK&M - партнёра администрации Курской области по подготовке СЭФ.

В следующем году форум, по традиции пройдёт в преддверии Курской Коренской ярмарки, 8 июня, в Курске, в Спортивно-концертном комплексе на ул. Энгельса.

На заседании была представлена концепция предстоящего мероприятия. В следующем году основная тема обсуждения - "На пути к экономике знаний". По мнению З.Ларькиной, тема очень актуальна и своевременна. Ведь востребованная сегодня ниша - производство не товаров в привычном понимании, а внедрение новых технологий, компетенций, знаний.

О роли научно-технического фактора в экономике и обществе говорил президент РФ Владимир Путин на итоговой пленарной сессии XIV ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". "Раньше, оценивая роль и влияние государств, говорили о значении геополитического фактора, о размерах территории, обладании военной силой, природными ресурсами. Безусловно, это и сегодня важнейшие факторы. Однако теперь другим важнейшим фактором, без всяких сомнений, становится научно-технологический, и его значение будет только усиливаться", - сказал глава государства.

Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание, тематические мероприятия пройдут в рамках шести секций, затрагивающих самые актуальные, по мнению организаторов, вопросы. Будет организован ряд выставок.

Было отмечено, что к участию в форуме планируется привлечь представителей федеральных министерств и ведомств, общественных и коммерческих организаций, депутатов, известных российских учёных, экспертов, банкиров, а также представителей крупных предприятий и организаций Курского и сопредельных регионов. Список гостей и участников находится в стадии формирования.

Обсуждение концепции и наполнение её конкретикой будет продолжено. А.Зубарев подчеркнул, что членам оргкомитета и специалистам агентства AK&M необходимо продолжить совместную работу для того, чтобы сделать наполнение СЭФ-2018 ярким и актуальным. Главное, по его мнению, чтобы тематика была интересной и полезной не только для участников и экспертов, но и для широкой общественности и в дальнейшем могла быть применена на практике.

"AK&M" от 22.12.2017
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