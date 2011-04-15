"На пути к экономике знаний" - основная тема VII Среднерусского экономического форума

Началась подготовка к VII Среднерусскому экономическому форуму. 19 декабря 2017 года прошло заседание оргкомитета СЭФ-2018, которое провёл первый заместитель губернатора Курской области Александр Зубарев. В нём приняла участие Зоя Ларькина, генеральный директор агентства AK&M - партнёра администрации Курской области по подготовке СЭФ.



В следующем году форум, по традиции пройдёт в преддверии Курской Коренской ярмарки, 8 июня, в Курске, в Спортивно-концертном комплексе на ул. Энгельса.



На заседании была представлена концепция предстоящего мероприятия. В следующем году основная тема обсуждения - "На пути к экономике знаний". По мнению З.Ларькиной, тема очень актуальна и своевременна. Ведь востребованная сегодня ниша - производство не товаров в привычном понимании, а внедрение новых технологий, компетенций, знаний.



О роли научно-технического фактора в экономике и обществе говорил президент РФ Владимир Путин на итоговой пленарной сессии XIV ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". "Раньше, оценивая роль и влияние государств, говорили о значении геополитического фактора, о размерах территории, обладании военной силой, природными ресурсами. Безусловно, это и сегодня важнейшие факторы. Однако теперь другим важнейшим фактором, без всяких сомнений, становится научно-технологический, и его значение будет только усиливаться", - сказал глава государства.



Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание, тематические мероприятия пройдут в рамках шести секций, затрагивающих самые актуальные, по мнению организаторов, вопросы. Будет организован ряд выставок.



Было отмечено, что к участию в форуме планируется привлечь представителей федеральных министерств и ведомств, общественных и коммерческих организаций, депутатов, известных российских учёных, экспертов, банкиров, а также представителей крупных предприятий и организаций Курского и сопредельных регионов. Список гостей и участников находится в стадии формирования.



Обсуждение концепции и наполнение её конкретикой будет продолжено. А.Зубарев подчеркнул, что членам оргкомитета и специалистам агентства AK&M необходимо продолжить совместную работу для того, чтобы сделать наполнение СЭФ-2018 ярким и актуальным. Главное, по его мнению, чтобы тематика была интересной и полезной не только для участников и экспертов, но и для широкой общественности и в дальнейшем могла быть применена на практике.



"AK&M" от 22.12.2017