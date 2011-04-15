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22/12/2017
17:56

Вымпелком получил от своей узбекской "дочки" $200 млн

Компания ПАО "ВымпелКом", входящая в телекоммуникационный холдинг Veon Ltd., успешно завершила репатриацию примерно $200 млн из Узбекистана, получив средства от своей 100% дочерней компании ООО "Unitel". Об этом говорится в сообщении Veon Ltd.

"Впервые осуществлённая репатриация денежных средств из Узбекистана является значимым событием для Veon. Она повышает возможности группы по выводу прибыли и позволяет Unitel исполнить международные платёжные обязательства, что является необходимой предпосылкой для дальнейшей работы", - прокомментировал финансовый директор Veon Тронд Уэстли.

Перевод денежных средств в доллары США привёл к конверсионным потерям в сумме примерно $49 млн, которые будут отражены в счёте прибылей и убытков компании как затраты на финансирование.

Veon Ltd. (NASDAQ: Veon, Euronext Amsterdam: Veon) - ведущий глобальный оператор услуг обеспечения связи и доступа в интернет со штаб-квартирой в Амстердаме. Компания обслуживает свыше 235 млн клиентов и нацелена на увеличение клиентской базы в последующие годы.


"AK&M" от 22.12.2017
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