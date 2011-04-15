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22/12/2017
18:29

Банк России повысил оценку структурного профицита ликвидности на конец года

Банк России повысил оценку структурного профицита ликвидности на конец 2017 года. Как и ранее, избыточные средства будут абсорбированы с помощью депозитных аукционов Банка России и выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР), что позволит ограничить влияние структурного профицита ликвидности на макроэкономические показатели и рыночные ставки. Об этом говорится в сообщении ЦБ со ссылкой на комментарий "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

Ставки МБК в ноябре формировались преимущественно в нижней половине процентного коридора Банка России, однако спред к ключевой ставке сузился. Это было связано с продолжающейся адаптацией банковского сектора к росту структурного профицита ликвидности в последние месяцы, подчеркивается в сообщении.

В ноябре рубль несколько ослаб по сравнению с валютами других стран с формирующимися рынками, что было связано со снижением мировых цен на нефть.

Кривая доходности ОФЗ приобрела возрастающую форму в результате крупных покупок облигаций со стороны коллективных инвесторов. Это, вероятно, не являлось признаком существенного изменения ожиданий участников рынка, полагает ЦБ.

Участники облигационного и денежного рынков ожидали снижения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России в декабре, однако на более длительном горизонте их прогнозы различаются. Инфляционные ожидания участников рынка по итогам ноября сохранились на уровне предыдущего месяца.


"AK&M" от 22.12.2017
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