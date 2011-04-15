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22/12/2017
17:47

Банк России считает целесообразным поэтапное введение обязательного маржирования внебиржевых ПФИ

Банк России считает целесообразным поэтапное введение обязательного маржирования внебиржевых производных финансовых инструментов (ПФИ), в отношении которых не осуществляется централизованный клиринг, говорится в итоговом докладе регулятора.

В настоящее время значительное количество ПФИ не стандартизировано, поэтому клиринг с участием центрального контрагента не может быть осуществлен в отношении обязательств, возникающих из данных ПФИ. Введение обязательного маржирования для таких инструментов поможет предотвратить негативные последствия от дефолтов и кросс-дефолтов, если одна из сторон не исполнит своих обязательств. В целом введение требования об обязательном маржировании должно привести к сокращению системного риска и сделать финансовую систему более устойчивой, подчеркивает ЦБ.

Участники рынка в целом поддержали положения первоначальной версии доклада, опубликованной для общественных консультаций. В свою очередь регулятор согласился с предложением профессионального сообщества по увеличению сроков введения маржирования. Это было сделано для того, чтобы дать участникам рынка возможность лучше подготовиться к новым условиям работы с внебиржевыми ПФИ, сообщает ЦБ.

Так, предполагается, что на первом этапе, с 1 сентября 2019 года, требование об обязательном маржировании внебиржевых ПФИ распространится на кредитные организации, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также на дилеров, брокеров и управляющих ценными бумагами.

С 1 сентября 2020 года соблюдать эти правила должны будут и другие участники рынка ПФИ. Помимо этого, в обоих случаях будут применяться пороговые значения по объему сделок, при преодолении которых маржирование становится обязательным.

Кроме того, объявленный ранее Банком России срок вступления в силу регулирования, устанавливающего требование об обязательном централизованном клиринге отдельных категорий стандартизированных внебиржевых ПФИ, переносится на вторую половину 2018 года.


"AK&M" от 22.12.2017
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