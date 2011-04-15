Инвестиции в пищевую и перерабатывающую промышленность Курской области по итогам года превысят 5 млрд руб.

Губернатор Курской области Александр Михайлов провёл заседание Администрации области, которая подвела итоги выполнения комплексной программы развития пищевой и перерабатывающей промышленности. Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области.



Ожидается, что объём инвестиций в отрасль по итогам года превысит 5 млрд руб., будет создано более 600 новых рабочих мест. Объём отгруженной продукции составит более 89 млрд руб. с темпом роста 110%.



"Предприятия отрасли динамично развиваются, наращивают объёмы производства продовольствия, что позволяет не только обеспечивать население региона основными видами продуктов питания, но и вывозить более 60% продовольствия за пределы области. При этом вывоз превышает ввоз в 2.8 раза", - подчеркнул председатель комитета пищевой, перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области Юрий Беляев.







"AK&M" от 22.12.2017