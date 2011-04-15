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22/12/2017
18:37

Россия подписала соглашение о строительстве АЭС в Судане

АО "Русатом Оверсиз" и Министерство водных ресурсов, ирригации и электроэнергии Республики Судан подписали соглашение о развитии проекта сооружения АЭС на территории Судана. Об этом сообщает пресс-служба компании "Русатом - Международная Сеть".

Подписи под документом поставили замминистра водных ресурсов, ирригации и электроэнергии Судана Муса Омер Абу Эльгасим и директор департамента развития бизнеса "Русатом Оверсиз" Дмитрий Баженов.

В рамках проведения технико-экономического обоснования проекта сооружения АЭС будет произведён выбор площадок для размещения, а также определены ключевые параметры реализации проекта: технология, мощность, комплектация, сроки и этапы реализации, а также схемы финансирования.

"Развитие атомных технологий позволит Судану полностью решить проблему энергетической безопасности нации. Это масштабный и стратегически важный проект, который определяет характер отношений наших стран на долгосрочный период", - подчеркнул Д.Баженов.

Напомним, 24 ноября 2017 года в ходе визита президента Республики Судан Омара аль-Башира в Сочи Правительством РФ и Правительством Республики Судан было подписано соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

АО "Русатом Энерго Интернешнл" (РЭИН, ИНН 7706759586, ранее - АО "Русатом Оверсиз") - дочерняя компания ГК "Росатом", созданная в 2011 году с целью продвижения российских атомных технологий на мировом рынке. С мая 2015 года РЭИН специализируется на управлении зарубежными проектами по сооружению и эксплуатации атомных электростанций на условиях вхождения в состав акционеров проектных компаний.

В частности, компания является мажоритарным акционером АО "Аккую Нуклеар", реализующего проект сооружения и последующей эксплуатации АЭС "Аккую" в провинции Мерсин (Турция). Кроме того, "Русатом Энерго Интернешнл" развивает проект сооружения одноблочной АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Дочерняя компания РЭИН - RAOS Voima Oy - владеет 34% уставного капитала компании Fennovoima, которая выступает заказчиком на сооружение АЭС "Ханхикиви-1". Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" является другая дочерняя компания РЭИН - RAOS Project Oy.

"AK&M" от 22.12.2017
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