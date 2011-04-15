Дайджест газеты "Ведомости" от 25 декабря 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 25 декабря 2017 года.





КРИПТОВАЛЮТА НЕ ПАХНЕТ



Сотрудникам трудно удержаться от соблазна добывать криптовалюту на ресурсах компании. Это новая и серьезная проблема для работодателей.



В середине декабря правоохранительные органы задержали системного администратора Центра управления воздушным движением в подмосковном Внукове. Он на рабочем месте собрал ферму для майнинга криптовалюты и подключил её к электросети.



За 2017 г. биткойн подорожал примерно в 12 раз, а все криптовалюты мира в совокупности (их более 1300) - в 20 раз. Велик соблазн использовать корпоративные компьютеры и электричество для добычи виртуальных монет. Случаев злоупотреблений сотрудников становится все больше.





ИНВЕСТИЦИИ LOTTE В РОССИИ - БОЛЕЕ $2 МЛРД.



Владелец одной из крупнейших компаний Южной Кореи Шин Донг Бин рассказывает, почему Lotte удваивает инвестиции в России, продает бизнес в Китае и создает новый гостиничный бренд.



Уходящий год определенно войдет в корпоративную историю Lotte Group, пятого по величине холдинга Южной Кореи. Lotte, отмечающая в 2017 г. 50-летний юбилей своего бизнеса в Корее, весной этого года открыла в Сеуле 555-метровый небоскреб Lotte World Tower, одно из самых высоких зданий в мире, в котором разместилась штаб-квартира Lotte Group, "лучший отель в Корее" под новым брендом Signiel, люксовые апартаменты, магазины, рестораны и проч. Открытие Lotte Tower имеет символическое значение не только для Lotte Group, но и для всей Южной Кореи, ибо до сих пор самое высокое здание на Корейском полуострове располагалось в столице КНДР Пхеньяне, а соперничество и противостояние двух стран и двух режимов во всех областях идет уже более полувека. И в этом году противостояние серьезно обострилось.





ЦБ ОБНАРУЖИЛ НЕДОСТАЧУ В ПРОМСВЯЗЬБАНКЕ



В Промсвязьбанке пропали кредитные досье на 109 млрд руб., объявил ЦБ. Регулятор грозит обратиться в правоохранительные органы.



"Банк России готовит обращения в правоохранительные органы по ряду операций и фактов, имеющих признаки незаконных действий менеджмента Промсвязьбанка", - говорится в заявлении зампреда ЦБ Василия Поздышева от 22 декабря.



В пятницу же, 22 декабря, стало известно об отъезде из России совладельца и предправления санируемого банка Дмитрия Ананьева. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на свой источник и подтвердил "Ведомостям" сотрудник правоохранительных органов.



Регулятор объявил о санации и вводе временной администрации в Промсвязьбанк неделей ранее - 15 декабря.





"ОТКРЫТИЕ" СНОВА ЗДОРОВО



ЦБ досрочно завершил санацию "ФК Открытие": вместо полугода процедура заняла всего 3,5 месяца и обошлась регулятору в 456 млрд руб.



"ФК Открытие" прошел два важнейших этапа санации, сообщил банк в пятницу. "Процедура санации, которая, как предполагалось, будет идти 6-8 месяцев, благодаря новому механизму была проведена за 3,5 месяца", - приводятся в сообщении слова Михаила Задорнова, назначенного предправления банка с 1 января.



ЦБ взял "Открытие" на санацию 29 августа. Этот банк стал первым, который регулятор спасал по новой схеме - через подконтрольный ему Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Тогда ЦБ сообщал, что оздоровление "ФК Открытие" пройдет в два этапа, которые займут от 6 до 8 месяцев. Прежняя схема, когда Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выдавало инвестору льготный кредит на оздоровление проблемного банка, занимала от 10 до 15 лет, указывал ЦБ.





МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ ВЗЛЕТЕЛ В РОССИИ



Пакетные тарифы и проникновение смартфонов практически удвоили потребление мобильного интернета в России.



За девять месяцев 2017 г. российские сотовые абоненты передали более 4480 Пбайт данных, что почти на 90% больше итога января - сентября прошлого года, когда трафик мобильного интернета составил 2350 Пбайт. Это следует из материалов Минкомсвязи.



При этом за девять месяцев 2017 г. количество пользователей мобильного доступа выросло примерно на 7% до 123 млн. Рост трафика ускоряется, свидетельствуют данные Минкомсвязи: год назад он составлял 42%.



С расчетами министерства представители "Вымпелкома" и МТС. Представители "Мегафона" и "Т2 РТК холдинга" (бренд Tele2) расчеты Минкомсвязи не прокомментировали. Но рост передачи данных в своих сетях отмечают все операторы.





"СИСТЕМА" И ВТОРАЯ МИРОВАЯ



"Роснефть" и АФК "Система" помирились - в чисто юридическом смысле.



Формально итог драматического сражения двух больших компаний закончился мировым соглашением, достигнутым после переговоров Игоря Сечина и Владимира Евтушенкова, каковые переговоры устроил Владимир Путин в продолжение встречи с представителями российского крупного бизнеса в обстановке чуть ли не дружеской, за бокалом шампанского.



Фактически же это мир в шаге от большой войны.



В САДАХ ПРИДОНЬЯ НАСТОЯЛОСЬ NEMOLOKO



"Сады Придонья" сделают молоко из овса. Спрос на подобную продукцию в последнее время растет.



Крупнейший отечественный производитель соков - волгоградская "Сады Придонья" с декабря производит напиток на основе овса под маркой Nemoloko, сообщил разработчик бренда, компания DDVB.



Nemoloko - альтернатива обычному коровьему молоку, сказано в описании продукта. Аналогов российского производства на рынке пока нет, уверяет представитель "Садов Придонья".



"Сады Придонья" замыкают тройку крупнейших производителей соков в России после американских PepsiCo и Coca-Cola. Компания выпускает соки под брендами "Сады Придонья", "Золотая Русь", а также детское питание "Спеленок" и проч.



Nemoloko не содержит антибиотиков и гормонов, применяемых в животноводстве, холестерина, а также лактозы и казеина, непереносимость которых возникает у некоторых людей, перечисляет преимущества нового продукта представитель "Садов Придонья".





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 25.12.2017